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    Політика

    Партія «За Майбутнє» озвучила власний рецепт виходу з кризи

    • Розсилка
    Партія «За Майбутнє» озвучила власний рецепт виходу з кризи

    «У нас проста стратегія – ми повинні захистити українців!»

    «Україна потребує компетентного управління. Непрофесійні, авантюрні рішення влади лише загострюють наявні проблеми. Ніхто не хоче розбиратися в ситуації, ніхто не хоче брати на себе відповідальність, ніхто не хоче піклуватися про спільне благо. Політики вкидають гасла, які роз’єднують країну, відволікають від важливих питань. Це згубний підхід. Він руйнує громади, руйнує регіони, руйнує Україну» 

    Про це сьогодні говорили на форумі прихильників партії «За Майбутнє» на Рівненщині, у якому взяв участь лідер партії Ігор Палиця.

    «Ми довго чекали змін на краще: на поліпшення життя людей, на покращення клімату для малого та середнього бізнесу, наведення ладу в правоохоронній системі. Проте, поліпшення досі ніхто не відчув. Ми ж відчуваємо відповідальність перед своїми виборцями, знаємо їхні проблеми й, відтак, захищаємо. Тому йдемо на місцеві вибори й будемо працювати над змінами для всієї країни. Люди повинні знати, що вони – господарі на своїй землі», – заявив голова політсили. 

    Він розкритикував політику, яку проводить нинішня влада. Урядовці, на думку Палиці, турбуються лише про якихось невідомих іноземних інвесторів, обіцяючи їм пільги та інвестиційних нянь, та водночас не звертають уваги на внутрішній бізнес, який змушений виживати, беручи кредити під захмарні відсотки. 

    Він нагадав про те, що замість зрозумілої економічної стратегії провідні політичні сили нав’язують суперечки на мовному або національному ґрунті аби відволікти громадян від реальних проблем.

    «У нас проста стратегія – ми повинні захистити українців! Не тільки мовою, не тільки вишиванкою, не тільки піснею – ні, ми повинні захистити економіку! Всі ці роки нам з вами розказували, в яку церкву ходити, хто із нас кращий українець: зі Східної чи із Західної України, з Одеси чи зі Львова? Той, хто носить вишиванку, чи той хто її не носить? Але це все вкидаєтеся навмисно, аби розсварити нас, відволікти від нагальних справ. Наше ж з вами завдання – забути про сварки, забути, хто якої національності, в яку церкву ходить та з якої частини України походить. Адже нам потрібно розвивати країну, щоб запрацювала економіка, був сильний базис, аби люди мали роботу й що принести додому», – наголосив він. 

    «Ми маємо зрозуміти одне – всі, хто проживають в нашій країні – українці, незалежно від національності, незалежно від того, якою мовою розмовляємо вдома», –  заявив лідер партії «За Майбутнє».

    Ігор Палиця наголосив на важливості єднання конструктивних сил заради побудови ефективної самодостатньої економіки, яка не буде просто сировинним придатком Європи й обслуговуватиме інтереси громадян, а не МВФ чи інших подібних структур. Він закликав розвивати вітчизняне виробництво, повертаючи країни славу розвинутої промислової держави. І вже маючи потужну економіку піднімати соціальну сферу, медицину, освіту.

    Саме заради цього була створена партія «За Майбутнє». Вона починає свій шлях з місцевих виборів. Аби з громад, з регіонів вибудовувати нову систему влади, яка буде здатна вирішити гострі проблеми, з якими стикається Україна.

    «Наше завдання перемогти на цих виборах, наше завдання перемогти на виборах до наступної Верховної Ради й передати реальні повноваження на місця. Щоб мер Рівного не дивувався, коли в нього виросла висотка у 20 поверхів, бо хтось у Києві за хабар дав дозвіл. Щоб у міста були важелі впливати на ці процеси, щоб люди не місцях більше не були заручниками неефективної влади у Києві», – наголосив Ігор Палиця.

    Маючи у своїй команді  професіоналів та патріотів, у партії «За Майбутнє» налаштовані домогтися своєї мети – змінити країну й змінити на краще життя кожного українця.

    вибори партії Ігор Палиця
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