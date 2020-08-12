Партія «За Майбутнє» озвучила власний рецепт виходу з кризи

«У нас проста стратегія – ми повинні захистити українців! Не тільки мовою, не тільки вишиванкою, не тільки піснею – ні, ми повинні захистити економіку! Всі ці роки нам з вами розказували, в яку церкву ходити, хто із нас кращий українець: зі Східної чи із Західної України, з Одеси чи зі Львова? Той, хто носить вишиванку, чи той хто її не носить? Але це все вкидаєтеся навмисно, аби розсварити нас, відволікти від нагальних справ. Наше ж з вами завдання – забути про сварки, забути, хто якої національності, в яку церкву ходить та з якої частини України походить. Адже нам потрібно розвивати країну, щоб запрацювала економіка, був сильний базис, аби люди мали роботу й що принести додому», – наголосив він.
«Ми маємо зрозуміти одне – всі, хто проживають в нашій країні – українці, незалежно від національності, незалежно від того, якою мовою розмовляємо вдома», – заявив лідер партії «За Майбутнє».
Ігор Палиця наголосив на важливості єднання конструктивних сил заради побудови ефективної самодостатньої економіки, яка не буде просто сировинним придатком Європи й обслуговуватиме інтереси громадян, а не МВФ чи інших подібних структур. Він закликав розвивати вітчизняне виробництво, повертаючи країни славу розвинутої промислової держави. І вже маючи потужну економіку піднімати соціальну сферу, медицину, освіту.
Саме заради цього була створена партія «За Майбутнє». Вона починає свій шлях з місцевих виборів. Аби з громад, з регіонів вибудовувати нову систему влади, яка буде здатна вирішити гострі проблеми, з якими стикається Україна.
«Наше завдання перемогти на цих виборах, наше завдання перемогти на виборах до наступної Верховної Ради й передати реальні повноваження на місця. Щоб мер Рівного не дивувався, коли в нього виросла висотка у 20 поверхів, бо хтось у Києві за хабар дав дозвіл. Щоб у міста були важелі впливати на ці процеси, щоб люди не місцях більше не були заручниками неефективної влади у Києві», – наголосив Ігор Палиця.
Маючи у своїй команді професіоналів та патріотів, у партії «За Майбутнє» налаштовані домогтися своєї мети – змінити країну й змінити на краще життя кожного українця.