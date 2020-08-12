Партія «За Майбутнє» озвучила власний рецепт виходу з кризи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«У нас проста стратегія – ми повинні захистити українців!»

«Україна потребує компетентного управління. Непрофесійні, авантюрні рішення влади лише загострюють наявні проблеми. Ніхто не хоче розбиратися в ситуації, ніхто не хоче брати на себе відповідальність, ніхто не хоче піклуватися про спільне благо. Політики вкидають гасла, які роз’єднують країну, відволікають від важливих питань. Це згубний підхід. Він руйнує громади, руйнує регіони, руйнує Україну»

Про це сьогодні говорили на форумі прихильників партії «За Майбутнє» на Рівненщині, у якому взяв участь лідер партії Ігор Палиця.

«Ми довго чекали змін на краще: на поліпшення життя людей, на покращення клімату для малого та середнього бізнесу, наведення ладу в правоохоронній системі. Проте, поліпшення досі ніхто не відчув. Ми ж відчуваємо відповідальність перед своїми виборцями, знаємо їхні проблеми й, відтак, захищаємо. Тому йдемо на місцеві вибори й будемо працювати над змінами для всієї країни. Люди повинні знати, що вони – господарі на своїй землі», – заявив голова політсили.

Він розкритикував політику, яку проводить нинішня влада. Урядовці, на думку Палиці, турбуються лише про якихось невідомих іноземних інвесторів, обіцяючи їм пільги та інвестиційних нянь, та водночас не звертають уваги на внутрішній бізнес, який змушений виживати, беручи кредити під захмарні відсотки.

Він нагадав про те, що замість зрозумілої економічної стратегії провідні політичні сили нав’язують суперечки на мовному або національному ґрунті аби відволікти громадян від реальних проблем.