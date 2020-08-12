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    У світі

    Протести в Білорусі: під будівлею облвиконкому люди встали на коліна (відео)

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    В Гродно пройшла акція протесту - Протести в Білорусі: під будівлею облвиконкому люди встали на коліна (відео)
    В Гродно пройшла акція протесту

    Ще одна акція протесту відбулася у білоруському місту Гродно

    У Гродно, Білорусь, вже теж почалися акції. 12 серпня біля будівлі облвиконкому люди встали на коліна. Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY у своєму Twitter.

     

    В руках активісти тримали фото з кривавих розправ міліції над мітингарями. Перехожі вітали учасників акції і зичили їм «доброго здоров’я».

    Також сьогодні, 12 серпня, виявилося, що стихійний меморіал загиблому у сутичках із поліцією активісту знесли невідомі. Однак люди продовжують приходити і приносити квіти, аби вшанувати його пам’ять.

    Як раніше повідомляв  «Главком»,у столиці Білорусі Мінську нібито затримали «координаторів» масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю.

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