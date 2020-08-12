Протести в Білорусі: під будівлею облвиконкому люди встали на коліна (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Гродно пройшла акція протесту

Ще одна акція протесту відбулася у білоруському місту Гродно

У Гродно, Білорусь, вже теж почалися акції. 12 серпня біля будівлі облвиконкому люди встали на коліна. Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY у своєму Twitter.

В Гродно уже тоже начались акции. Возле здания облисполкома люди встали на колени. pic.twitter.com/XhTHvXvRA9 — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

В руках активісти тримали фото з кривавих розправ міліції над мітингарями. Перехожі вітали учасників акції і зичили їм «доброго здоров’я».

Також сьогодні, 12 серпня, виявилося, що стихійний меморіал загиблому у сутичках із поліцією активісту знесли невідомі. Однак люди продовжують приходити і приносити квіти, аби вшанувати його пам’ять.

Як раніше повідомляв «Главком»,у столиці Білорусі Мінську нібито затримали «координаторів» масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю.