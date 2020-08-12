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    У світі

    Пам’ятник Жанні Д’Арк у Парижі прикрасив білоруський прапор

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    У Парижі на пам'ятник Жанні Д'Арк повісили білоруський прапор - Пам’ятник Жанні Д’Арк у Парижі прикрасив білоруський прапор
    У Парижі на пам'ятник Жанні Д'Арк повісили білоруський прапор

    У Парижі вирішили у своєрідний спосіб підтримати білоруських мітингарів

    Сьогодні, 12 серпня, в інтернеті з’явилися світлини французької незламної героїні Жанни Д’Арк, яка тримає в руках білоруський прапор.

     

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    Пам’ятник Жанні Д’Арк у Парижі прикрасив білоруський прапор
    Пам’ятник Жанні Д’Арк у Парижі прикрасив білоруський прапор
    Пам’ятник Жанні Д’Арк у Парижі прикрасив білоруський прапор

    Вочевидь, місцеві мешканці в такий спосіб вирішили підтримати білоруських активістів, які третій день постіль протестують проти результатів нещодавно проведених президентських виборів та свавілля влади. Пам'ятник Жанни Д'арк в Парижі зараз виглядає ось так – пише білоруське видання TUT.BY у своєму Twitter.

     

    12 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав нараду з приводу подій, які відбуваються в країні і закликав радбез держави «забезпечити безпеку громадянам». Також із сьогоднішнього дня дії білоруської міліції щодо мітингарів стали більш суворішими.

    Як раніше повідомляв «Главком», в ЄС погрожують санкціями білоруським чиновникам за фальсицікації на виборах.

     Читайте також:

     

    Білорусь вибори Олександр Лукашенко Париж протест
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