Пам’ятник Жанні Д’Арк у Парижі прикрасив білоруський прапор



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У Парижі на пам'ятник Жанні Д'Арк повісили білоруський прапор

У Парижі вирішили у своєрідний спосіб підтримати білоруських мітингарів

Сьогодні, 12 серпня, в інтернеті з’явилися світлини французької незламної героїні Жанни Д’Арк, яка тримає в руках білоруський прапор.

Вочевидь, місцеві мешканці в такий спосіб вирішили підтримати білоруських активістів, які третій день постіль протестують проти результатів нещодавно проведених президентських виборів та свавілля влади. Пам'ятник Жанни Д'арк в Парижі зараз виглядає ось так – пише білоруське видання TUT.BY у своєму Twitter.

Памятник Жанны Д’арк в Париже сейчас выглядит вот так.



Фото: symbalby, Instagram pic.twitter.com/F9VXd5CMa6 — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

12 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав нараду з приводу подій, які відбуваються в країні і закликав радбез держави «забезпечити безпеку громадянам». Також із сьогоднішнього дня дії білоруської міліції щодо мітингарів стали більш суворішими.

Як раніше повідомляв «Главком», в ЄС погрожують санкціями білоруським чиновникам за фальсицікації на виборах.