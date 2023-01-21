Союзники розуміють, що Україні необхідно багато сучасної зброї для перемоги – Денис Шмигаль

Глава уряд розповів про світову підтримку

Цей тиждень став надзвичайно продуктивним на нові пакети військової допомоги для України. Дев'ять європейських країн напередодні ухвалили так звану Талліннську декларацію. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Очільник уряду зауважив, що Велика Британія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина анонсували нові пакети та заходи військової підтримки України та запевнили в тому, що підтримка буде продовжена.

Багато з цих пакетів допомоги дійсно безпрецедентні та рекордні за весь час війни.

Денис Шмигаль додав, що Сполучені Штати також анонсували пакет військової допомоги на $2,5 млрд. Нові потужні поставки, за його словами, очікуються зі Швеції, Фінляндії, Канади, Німеччини, Італії та Франції.

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Також прем’єр-міністр згадав про засідання у форматі «Рамштайн» щодо подальших кроків підтримки.

Наші союзники розуміють – аби Україна могла забезпечити свою перемогу у 2023 році, нам необхідно багато сучасної зброї.

Урядовець наголосив, що ми обов’язково здолаємо ворога завдяки допомозі наших друзів, нашій єдності, хоробрості та нашим силам оборони.

Нагадаємо, партнери Україні продовжують надавати їй військову допомогу – міністри оборони дев'яти країн підписали угоду про військову допомогу. Таллінська дев'ятка: які країни і чим допоможуть Україні побороти Путіна (список).