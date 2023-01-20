Таллінська дев'ятка: які країни і чим допоможуть Україні побороти Путіна (список)

Міністри оборони дев'яти країн вчора підписали угоду про військову допомогу

У четвер, 19 січня, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Польща, Чехія, Словаччина, Естонія, Литва та Латвія підписали «Талінську декларацію», в якій зобов'язалися спільно підтримувати Україну в її переході від оборони до вигнання російських військ з української землі, а також продовжувати надавати Україні безпрецедентну допомогу. Зокрема основні бойові танки, важку артилерію, засоби ППО, боєприпаси та БМП для оборони України.

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Розбираємось, які головні зобов'язання взяли він країни-учасниці:

Данія

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600 мільйонів євро та продовження програм навчання українських солдатів.

Чехія

Збільшення обсягів поставок великокаліберних боєприпасів, гаубиць та БТР. Країна стане головним партнероим та майданчиком для ремонту техніки.

Естонія

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155-мм гаубиці FH-70, 122-мм гаубиці D-30, машини підтримки артилерійських частин, сотні протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M2 на 113 мільйони євро.

Латвія



ЗРК Stinger, два гвинтокрили M-17, кулемети, БПЛА та запчастини для гаубиць M109. Країна також навчатиме 2 000 українських солдатів за різними програмами.

Литва



ЗРК L-70, два гвинтокрили Мі-8, антидрони, оптика, тепловізори та БПЛА. Загальна сума пакету – 125 мільйонів євро.

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Польща



Рота Leopard 2 та 1000 снарядів, 155-мм гаубиці KRAB. Також Варшава створює коаліцію країн-донорів щодо постачання німецьких танків.

Словаччина

Окрім постачання важкого озброєння, країна продовжує домагатися від союзників дозволу на постачання танків, БМП, систем ППО. Країна готова розширити програми навчання бійців ЗСУ.

Британія

Танки Challenger 2; 155-мм САУ AS90; БМП; БПЛА, ракети GMLRS та Starstreak; 600 ПТУРС Brimstone. На навчання 20 тисяч солдат ЗСУ буде витрачено 600 мільйонів фунтів.