«Рамштайн-8». Зеленський повідомив про результати (відео)

Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків

Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі «Рамштайну». Це закрита дискусія. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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«Сьогодні день «Рамштайну» і оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить наш дипломатичний марафон. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній «Рамштайн» зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки необхідно для нашої перемоги», – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але рішення щодо танків має бути ухвалене.

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«Я звернувся сьогодні до учасників зустрічі у «Рамштайні», нашої контактної групи з питань оборони. І я дякую всім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулися. Загалом за тиждень вдалося досягти кількох речей. Це те, що дав наш дипломатичний марафон, який триває від мого візиту у Вашингтон. Дзвінки й переговори – щоденно. Публічні та непублічні. Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак. Дуже вагомо – і гарматами, і снарядами», – додав президент.

Під час «Рамштайну» ухвалено хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до українського арсеналу. Значні результати щодо ракет для реактивних систем. Один із найбільших оборонних пакетів оголошений Сполученими Штатами.

«І я дякую за нього президенту Байдену, усім конгресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти. Дякую нашим європейським союзникам – усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту. Данія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Велика Британія, Фінляндія, Нідерланди та інші – дякую вам! Дякую Канаді й особисто прем’єр-міністру Трюдо! Єдине в усьому цьому, що варто підкреслити, – це час, час постачання. Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко – для нашої оборони», – сказав глава держави.

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За словами Зеленського, наступний тиждень має також принести свої оборонні плоди.

Крім того, президент повідомив, що сьогодні зустрівся з американськими сенаторами, які прибули в Київ.

«Панове Грем, Блюменталь і Вайтгауз, дякую за змістовні переговори. Украй важливо цього року не збавляти динаміки нашої співпраці – України й Сполучених Штатів – у всіх сферах. Я впевнений, так і буде. Головна тематика – звичайно, оборона. Захист нашого неба, танки для України, необхідні нам для звільнення нашої території далекобійні ракети. Почув розуміння наших потреб. Говорив із президентом Туреччини Ердоганом. Про загальну ситуацію на полі бою в Україні та в нашому Чорноморському регіоні. Про те, як реалізувати конкретні пункти нашої формули миру, корисної абсолютно для всіх у світі. Я дякую пану президенту за підтримку нашого бачення безпеки», – додав він.

Також сьогодні ж відбулась церемонія вручення вірчих грамот новими послами держав-партнерів, які прибули в Україну. Це – Фінляндія, Кіпр, Австрія та Лівія. Підписав указ про нагородження наших воїнів – 153 військовослужбовці Збройних сил України. Бійці 30-ї, 53-ї, 92-ї, 93-ї та 110-ї механізованих бригад, 56-ї мотопіхотної бригади, 60-ї піхотної бригади та 102-ї бригади тероборони.

«Я дякую всім, хто воює за Україну! І ще одне. Сьогодні – День памʼяті захисників Донецького аеропорту. Це була одна з найбільш важких і принципових битв для України. Це була битва, у якій сучасні українці віднайшли в собі нашу одвічну міцність. Те, що вберегло Україну, те, що проявляє наш сталевий дух у надзвичайній стійкості та хоробрості українців на полі бою. Я дякую кожному, хто тоді витримав. Я дякую всім, хто тоді допомагав. Світла пам’ять усім, хто віддав свої життя за Україну після 24 лютого, після 2014 року й в усі часи, коли наш народ захищав себе! Слава Україні!», – завершив очільник української держави.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони США Остін прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні.