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Перельоти Резніченка та його посіпак: оприлюднено цікаві деталі розслідування «Великого будівництва»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Перельоти Резніченка та його посіпак: оприлюднено цікаві деталі розслідування «Великого будівництва»
Вони разом здійснювали спільні перельоти за кордон
фото: radiosvoboda

Голик, Резніченко та Хланта в останні роки здійснювали спільні перельоти за кордон

Юрій Голик, який називає себе консультантом «Великого Будівництва» та присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України, пов’язаний не лише із головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, але і з його дівчиною фітнес-тренеркою з Дніпра Яною Хлантою, на яку оформлена половина приватної фірми «Будінвест Інжиніринг», що отримала рекордні бюджетні підряди на дороги за час повномасштабної війни. Вони разом здійснювали спільні перельоти за кордон. Про це з посиланням на дані від джерел з прикордонної служби повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода), які співставили дати та рейси, якими в останні три роки з України виїжджали Голик, Резніченко та Хланта.

5 жовтня 2021 року вони втрьох вилетіли одним рейсом з аеропорту «Бориспіль» до Мюнхена (Німеччина), і так само разом повернулися до Києва наступного дня.

Перельоти Резніченка та його посіпак: оприлюднено цікаві деталі розслідування «Великого будівництва» фото 1

Разом Голик та Резніченко також відвідували Стамбул, полетівши туди одним рейсом 23 січня 2021-го і разом повернувшись наступного дня – 24 січня, проходячи паспортний контроль в Борисполі один за одним.

Перельоти Резніченка та його посіпак: оприлюднено цікаві деталі розслідування «Великого будівництва» фото 2

Окрім того, у серпні 2019 року Юрій Голик та Яна Хланта вилетіли до Мюнхена із Борисполя в один день, але різними рейсами із різницею в 15 хвилин.

Перельоти Резніченка та його посіпак: оприлюднено цікаві деталі розслідування «Великого будівництва» фото 3

Також Голик та Хланта в один і той же період були в Мюнхені в грудні 2019-го. Як свідчать дані джерел із доступом до перетину кордону, звідти вони з різницею в один день поверталися до Києва. Голик – 14 грудня, Хланта – 15-го.

Також Схеми звернули увагу, що в одні і ті ж дати у Відні (Австрія) перебували Юрій Голик та Павло Чухно – власник другої половини фірми «Будінвест Інжиніринг» – у січні 2020-го року, діставшись туди різними рейсами.

Журналісти звернулись по коментарі до всіх згаданих осіб і чекають на відповідь.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровщині одна приватна компанія від березня отримала на будівництво доріг уже 1,5 млрд. Йдеться про компанію «Будінвест Інжиніринг». За даними розслідувачів, співвласницею якої є жінка, з якою перебуває у стосунках голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

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Теги: розслідування Валентин Резніченко Юрій Голик велике будівництво

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