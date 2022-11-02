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Фітнес-тренерка і мільярдне будівництво доріг: скандальне розслідування про керівника Дніпропетровщини

Надія Клочко
glavcom.ua
Фітнес-тренерка і мільярдне будівництво доріг: скандальне розслідування про керівника Дніпропетровщини
ЗМІ з'ясували, що Яна Хланта та Валентин Резніченко перебувають у стосунках
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, компанія подруги керівника Дніпропетровщини під час війни отримала чималу суму коштів на будівництво доріг

На Дніпропетровщині одна приватна компанія від березня отримала на будівництво доріг уже 1,5 млрд. Рекордну суму коштів у порівнянні з фінансуванням відбудови доріг у всіх інших регіонах України отримала компанія «Будінвест Інжиніринг», співвласницею якої є близька подруга голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентина Резніченка. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми».

Співвласниця компанії, Яна Хланта, тісно пов'язана з головою Резніченком. За інформацією журналістів, очільник Дніпропетровської ОВА регулярно подорожував за кордон з Хлантою.

Другу половину компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу можуть контролювати бізнесмени-брати Дубинські, яких США офіційно оголосили у розшук через підозру у фінансових махінаціях.

Які саме дорожні ділянки ремонтуються за рекордні державні суми – офіційно дізнатись неможливо, інформація через війну не публікується. Однак журналісти отримали доступ до фінансової документації компанії, та разом з аналітиками встановили підозрілі трансакції на сотні мільйонів гривень.

Зазначається, що від березня і станом на 31 жовтня Дніпропетровська область вже витратила на ремонт доріг рекордні 2,314 млрд грн. З березня «Будінвест-інжиніринг» освоїв уже півтора мільярда бюджетних гривень на ремонті доріг Дніпропетровщини.

Фітнес-тренерка і мільярдне будівництво доріг: скандальне розслідування про керівника Дніпропетровщини фото 1

Подруга губернатора та співвласниця компанії: що відомо про Яну Хланту

Статутний капітал фірми «Будінвест Інжиніринг» поділений порівну між жителями міста Дніпро – Яною Хлантою та Павлом Чухном.

Яна Хланта – 34-річна професійна спортсменка, майстер спорту з паверліфтінгу. Зараз вона працює тренеркою у фітнес-клубі Human у середмісті Дніпра.

Фітнес-тренерка і мільярдне будівництво доріг: скандальне розслідування про керівника Дніпропетровщини фото 2

Одразу декілька джерел із владних кіл Дніпропетровщини розповіли «Схемам», що Яна Хланта – це дівчина керівника області Валентина Резніченка, вони перебувають у стосунках. Сам Резніченко – неодружений чоловік – згідно з реєстром актів цивільного стану він розлучився із колишньою дружиною ще у 2015 році. За даними журналістів, Резніченко та Хланта останніми роками багато разів подорожували разом за кордон. А після початку повномасштабного вторгнення РФ Яна Хланта чотири рази виїжджала за межі України на автомобілі Kia Sportage, власник якого – компанія, яка на 100% належить голові Дніпропетровської ОВА, її назва – «Севент Консалтинг Груп».

Окрім того, як зазначається у розслідуванні, саме у цій фірмі Резніченка, Яна Хланта щонайменше протягом 2020-2021 років отримувала зарплату.

Фітнес-тренерка і мільярдне будівництво доріг: скандальне розслідування про керівника Дніпропетровщини фото 3

У розслідуванні також зазначається, що окрім Яни Хланти, таку ж частку у структурі власності компанії «Будінвест Інжиніринг» має Павло Чухно. Він – теж представник спортивної сфери. Чухно – віце-президент дніпровського баскетбольного клубу «Прометей». Він – менеджер та партнер дніпровських бізнесменів-братів Володимира та Леоніда Дубинських, які вже 10 років перебувають у розшуку ФБР (США).

«Таким чином, професійна спортсменка Яна Хланта, та баскетбольний функціонер Павло Чухно, на яких порівну оформлені частки фірми «Будінвест Інжиніринг», схоже, напряму пов’язані з головою ОДА Валентином Резніченком, та розшукуваними бізнесменами братами Дубинськими», – зазначають розслідувачі.

Сам Валентин Резніченко відмовився говорити журналістами, від Яни Халанти журналісти також не отримали жодних коментарів. «Схеми» намагалися також взяти інтерв’ю у представників компанії «Будінвест Інжиніринг». Попри сучасний вигляд сайту, вказаний на ньому номер телефону, «не обслуговується», а за основною адресою компанії, вказаної на сайті, охоронець відмовився відповідати на будь-які запитання про «Будінвест Інжиніринг», зокрема і про те, де знайти представників фірми. Директор компанії не відповів на дзвінки журналістів на його мобільний номер.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7669, який повертає використання коштів дорожнього фонду на дороги. Депутати також підтримали правку до закону, яка передбачає, що першочергово гроші з дорожнього фонду використовуватимуться на воєнні потреби.

Читайте також: «Велике будівництво» пішло на фронт. Хто ремонтує дороги на… окупованих територіях?
Теги: Валентин Резніченко дороги Дніпропетровщина

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