Загадковий Голик. Розслідувачі описали роль консультанта «Великого будівництва»

ЗМІ припускають, що голова Дніпропетровщини отримав від Банкової «благословення» на будівництво доріг через свого давнього соратника – Юрія Голика

Юрій Голик, відомий як «консультант» президентського проєкту «Велике будівництво», є давнім соратником керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка та пов’язує його з Банковою. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми».

У розслідуванні зазначається, що на Дніпропетровщині одна приватна компанія від березня отримала на будівництво доріг уже 1,5 млрд. Рекордну суму коштів у порівнянні з фінансуванням відбудови доріг у всіх інших регіонах України отримала компанія «Будінвест Інжиніринг», співвласницею якої є близька подруга Резніченка.

Розслідувачі зазначають, що у питанні фінансування будівництва доріг Резніченко навряд чи може бути самостійним. Адже бюджет будь-якої області формується не лише від власних надходжень, але і залежить від субвенцій та дотацій з загальнонаціонального державного бюджету, також відомо, що

проєкт «Велике будівництво», який нині трансформується у «Велику відбудову» – відкрито координується з Банкової. Журналісти припускають, що «зв’язковим» Резніченка з Банковою є Юрій Голик.

Журналісти нагадують, що на Банкові проводяться наради перших осіб держави та з участю міжнародних партнерів, де розробляють Fast Recovery Plan – план відновлення та відбудови України від наслідків повномасштабної війни Росії проти України. Тут підраховують цифри та визначають пріоритети. Ці наради, як правило проходять під головуванням Кирила Тимошенка – заступника голови Офісу президента, який офіційно призначений Зеленським координувати інфраструктурні проєкти. Інколи головує керівник Офісу президента Андрій Єрмак, сюди ж запрошують прем’єра Дениса Шмигаля, профільних міністрів, а також іноземних послів країн, які допомагають Україні фінансово.

«Але на всіх цих нарадах можна побачити ще одну особу, яка не має офіційного статусу і формальних повноважень на виконання будь-яких державних функцій. Це Юрій Голик», – зазначається у розслідуванні.

Оскільки Голик де-юре немає жодної офіційної посади, але де-факто глибоко залучений у ці процеси – у ЗМІ його зазвичай називають «куратором» «Великого будівництва». Сам він себе характеризує як «консультант» президентського проєкту. Тепер же він так само інтегрований у процеси відбудови інфраструктури України та, наприклад, супроводжує Кирила Тимошенка під час поїздок у постраждалі регіони, зазначають розслідувачі.

«Логічно припустити, що саме Юрій Голик – це зв’язок, який робить очільника Дніпропетровщини набагато ближчим до офісу президента в питаннях координації «великої відбудови», аніж будь-який очільник іншої області України», – йдеться у публікації.

Журналісти повідомляють, Резніченко та Голик – давні соратники. Вони перетнулися ще в двохтисячних, коли Валентин Резніченко був віце-президентом медіахолдингу УМХ Бориса Ложкіна, а Юрій Голик – очолював рекламний напрямок холдингу на Луганщині.

Із відкритих джерел відомо, що у 2012 році Резніченко запросив Голика на роботу в центральний офіс УМХ в Києві. Коли президент Петро Порошенко призначив Резніченка керувати Запорізькою областю, Голик став його радником. Тим же тандемом Резніченко-Голик вирушили до Дніпра, де Резніченко теж очолив ОДА.

«Володимир Зеленський, обравшись президентом, спершу звільнив ставленика Порошенка. Але потім у 2020 році – повернув його на посаду керівника Дніпропетровщини. На той час Голик вже був настільки інтегрований у президентський проєкт «Велике будівництво», що публічно називав себе одним з його ідеологів», – розповідають журналісти.

Окрім тривалого спільного кар’єрного шляху, деякі формальні зв’язки Резніченка та Голика простежуються і станом на зараз. Наприклад, компанія Резніченка «Севент консалтинг груп» орендує офіс у бізнес-центрі «Креативний штат Дніпро», яким співволодіє Голик. Або ж ще цікава деталь: і матір Голика, і матір Резніченка зареєстровані як фізичні особи-підприємці, вказуючи в державному реєстрі... однаковий номер мобільного телефону.

Юрій Голик не відповів на прохання журналістів прокоментувати чим зумовлений такий асиметричний розподіл державних фінансів на користь доріг на Дніпропетровщині, та чи мав він вплив на вибір підрядника дорожніх робіт у регіоні, очолюваного його давнім соратником.

Про виявлені факти зв’язку голови Дніпропетровської ОВА з найбільшим підрядником дорожніх робіт в цій області «Схеми» виклали у запитах на ім’я президента Володимира Зеленського, який призначав Резніченка, а також на ім’я заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Із Банкової на обидва запити надійшла одна відповідь: пресслужба Офісу президента, пославшись на воєнний стан, повідомила про «неможливість надання інформації» та «відстрочення розгляду запиту» до його закінчення. Разом з тим, там зазначили, що «офіс Президента України не є розпорядником коштів місцевих бюджетів», і що це питання «знаходиться в компетенції місцевої влади та профільних міністерств».

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровщині одна приватна компанія від березня отримала на будівництво доріг уже 1,5 млрд. Йдеться про компанію «Будінвест Інжиніринг». За даними розслідувачів, співвласницею якої є жінка, з якою перебуває у стосунках голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентина Резніченка.