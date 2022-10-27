Бунт у «Слузі народу». Депутатка розповіла, за що депутати ображені на Офіс президента

Із партії президента пішла мажоритарна депутатка Юлія Яцик, обрана по 79 округу Запорізької області

У провладній партії «Слуга народу» зріє бунт – депутати незадоволені, бо вважають, що Офіс президента не цінує їхню роботу та позбавив впливу в округах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла мажоритарна депутатка Юлія Яцик, обрана по 79 округу Запорізької області, яка покинула партію президента.

«Є певне незадоволення тим, що депутатів не чують, а Офіс президента досі ставиться, до них, як до людей, які зайшли до Ради на рейтингу президента. Зокрема, й до мажоритарників, які опікуються своїми округами, багато допомагають і населенню, і військовим, їх просто у притул не бачать як суб’єктів, ставлячи на один рівень з якимись неробами», – пояснила Юлія Яцик.

За словами колишньої «слуги», депутати зараз не можуть за рахунок «соцеконому» (субвенції з бюджету на соціально-економічний розвиток) допомагати своїм округам, їх позбавили можливості впливу на якісь процеси в області, коли більшість повноважень перейшла до голів обладміністрацій або військово-цивільних адміністрацій.

«Статус депутата знівелювався, і не за власною ініціативою, а тому що це зробив Офіс президента, всіх урівнюючи під одну гребінку. Голосуйте, як сказали, – і все», – упевнена народна обраниця.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Яцик 25 жовтня заявила, що написала заяву про вихід з політичної партії «Слуга народу». Натомість вона продовжить брати участь у діяльності добровольчого формування територіальної громади та залишиться на посаді радника командира 110 Запорізької окремої бригади територіальної оборони.