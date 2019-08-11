  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    МЗС висловило протест через поїздку Путіна до окупованого Криму

    • Розсилка
    МЗС України - МЗС висловило протест через поїздку Путіна до окупованого Криму
    МЗС України

    Це грубе порушення російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України

    МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня президентом РФ Володимиром Путіним окупованого Криму.

    Про це повідомляється на сайті МЗС.

    «Ця поїздка, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною відвідання російськими посадовцями тимчасово окупованого регіону України, є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави», – йдеться у заяві.

    Cпроби російської сторони та мас-медіа інтерпретувати такі «візити» як «звичайні» внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невід’ємною частиною суверенної території України.

    Читайте також

    Президент РФ Володимир Путін 10 серпня приїхав в окупований Крим, де взяв участь у міжнародному байк-шоу «Тінь Вавілона», організованому мотоклубом «Нічні вовки».

    Читайте також
    МЗС Крим Путін Нічні вовки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ