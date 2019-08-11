МЗС висловило протест через поїздку Путіна до окупованого Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МЗС України

Це грубе порушення російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня президентом РФ Володимиром Путіним окупованого Криму.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

«Ця поїздка, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною відвідання російськими посадовцями тимчасово окупованого регіону України, є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави», – йдеться у заяві.

Cпроби російської сторони та мас-медіа інтерпретувати такі «візити» як «звичайні» внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невід’ємною частиною суверенної території України.

Президент РФ Володимир Путін 10 серпня приїхав в окупований Крим, де взяв участь у міжнародному байк-шоу «Тінь Вавілона», організованому мотоклубом «Нічні вовки».