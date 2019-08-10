Поки у Москві мітингувальники ховаються від поліції, Путін в окупованому Криму катається на байку (відео)



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Президент РФ в окупованому Криму на байк-шоу

Поліція затримує людей після проведення мітингу за чесні вибори

У Москві поліція продовжує затримувати учасників мітингу за вільні вибори, який відбувся 10 серпня. Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 140 затриманих, серед них є випадкові перехожі і неповнолітні.

За даними ОВС-Інфо, наразі у Москві затримано 146 осіб, у Санкт-Петербурзі - 86, в Ростові-на-Дону - 11, ще 2 людини затримані в Брянську.

У Москві деякі протестуючі намагалися сховатися від поліції у готелі, проте співробітники не пустили їх у приміщення. За даними «ФБК», готель належить родині віце-мера столиці Наталії Сергуніній.

Силовики влаштували оточення і розгін людей в Іл'їнському сквері, затримання проходили на Маросейці та в районі Китай-міста.

«Кілька людей сховалися у Храмі Усіх Святих на Кулішках. Оточення вишикувалося з різних боків Слов'янській площі», повідомляє «Новая газета».

ОМОН бежит задерживать протестующих под звон колоколов.



Россия, август 2019-го. Холст. Масло



Видео: @Vedomosti pic.twitter.com/vm29VuhkYk — Новая Газета (@novaya_gazeta) 10 августа 2019 г.

ГУ МВС по Москві повідомляє про 136 затриманих на неузгодженій акції опозиції, яких затримано «за різні правопорушення».

Тим часом президент РФ Володимир Путін 10 серпня відвідує окупований Крим, де бере участь у міжнародному байк-шоу «Тінь Вавілона», організованому мотоклубом «Нічні вовки».

«Президент РФ Володимир Путін приїхав на байк-шоу «Тінь Вавілона» у Севастополі на мотоциклі «Урал». Президент привіз разом з собою главу Криму Сергія Аксьонова та т.в.о. губернатора міста Михайла Развожаєва. Байкери подарували президенту байкерський головний убір - в'язану шапочку і фільм «Русский реактор», який вони зняли під час одного з попередніх байк-шоу і присвятили Путіну», - повідомляє «Інтерфакс».

На «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 августа 2019 г.

Нагадаємо, 10 серпня у Москві відбувся мітинг за чесні вибори до міської думи. Цей мітинг був третім за рахунком, і присвячений, зокрема, свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи.

На мітинг вийшли відомі російські «селебретіз», серез яких – репери Face, Кровосток, Loqiemean, Oxxxymiron та комік Даня Поперечний.

За даними активістів, на мітингу в Москві зібралися близько 60 тис. людей.