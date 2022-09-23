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Підлегла мера Харкова відпочиває у Ніцці під час війни (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підлегла мера Харкова відпочиває у Ніцці під час війни (фото)
Instagram чиновниці має світлини з розкішних курортів
скріншот з соцмереж

За рішенням Кабміну всі чиновники в незалежності від статі повинні були повернутися  в Україну ще до 25 квітня

Співробітниця департаменту Харківської міської ради Ганна Рябоконова під час війни та обстрілів Харкова відсвяткувала день народження у Ніцці та Монако

Про це свідчать фото, оприлюднені Рябоконовою в соціальних мережах, які вже розійшлися по Інтернету.

Судячи зі світлин, чиновниця проводить час із вином на розкішних курортах та у дорогих апартаментах. Наразі сторінку Рябоконової у «Фейсбуку» вже закрито.

Підлегла мера Харкова відпочиває у Ніцці під час війни (фото) фото 1

За рішенням Кабміну всі чиновники в незалежності від статі повинні були повернутися  в Україну ще до 25 квітня. Їх перебування за кордоном можливо тільки через офіційну командировку.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Харкові спалахнув скандал навколо постаті директора департаменту земельних відносин міськради Сергія Колесника, який, як і Рябоконова, хвалився в соцмережах розкішним відпочинком у Ніцці під час війни

Через обурення громадськості мер Харкова Ігор Терехов був змушений звільнити Колесника з посади. При цьому Терехов пообіцяв, що «так буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки». Схоже, погрози мера на його підлеглих не вплинули.

У міськраді новий скандал поки не коментують.

Теги: Харків відпочинок чиновник скандал

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