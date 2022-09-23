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Деокупована Харківщина: місце перебування багатьох очільників міст невідоме

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Деокупована Харківщина: місце перебування багатьох очільників міст невідоме
Синєгубов розповів про відновлення влади на деокупованих територіях
фото з відкритих джерел

Голова Харківської ОВА розповів, як відновлюється українська влада на звільнених територіях

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме. Про це Синєгубов розповів  в інтерв'ю з «Главкомом».  

Голова Харківської ОВА розповів, як відновлюється українська влада на звільнених територіях.

«У нас є чіткий алгоритм відновлення функціонування органів державної влади на деокупованих територіях. Зараз розглядається питання щодо призначення там голів військових адміністрацій, які будуть відновлювати життєдіяльність. У деяких населених пунктах це будуть чинні очільники, десь ми будемо призначати інших. Бо деякі з них виїхали, їхнє місце перебування невідоме, вони втратили зв’язок і, за нашою думкою, неспроможні виконати обов’язки. Але, наприклад, мер Ізюма був евакуйований, бо якби він залишився під окупацією, то змушений був би співпрацювати із ворогом і йому було б пред’явлено підозру про держзраду. Коли тільки ЗСУ звільнили місто – він вже на місці і у тісній комунікації з нами налагоджує там життя», – розповів він.

Нагадаємо, у багатьох звільнених від окупантів населених пунктах на Харківщині дуже важка гуманітарна ситуація – зруйновані будівлі, немає світла, води та каналізації. Особливо складна ситуація у Ізюмі та Балаклії. 

Як відомо, у звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл з масового поховання, що було знайдене в місті після повернення контролю ЗСУ над містом. Міськрада вже назвала кількість жертв російської окупації.

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Теги: влада ексгумація місто міськрада поховання Харківщина Олег Синєгубов

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