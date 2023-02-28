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Підтримка України з боку арабського регіону зростатиме

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Підтримка України з боку арабського регіону зростатиме
фото з відкритих джерел

Білий дім прогнозує, що візит делегації Саудівської Аравії – це лише початок

У США вважають, що візит до Києва міністерської делегації Саудівської Аравії, що може покласти початок для посилення підтримки України з боку інших країн арабського регіону. Про це з посиланням на брифінг в Білому домі координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі повідомляють ЗМІ.

«Це був перший міністерський візит з боку арабської держави до Києва від початку війни»,- зауважив представник адміністрації Байдена.

Він назвав ініціативу Саудівської Аравії, включно з наданням допомоги на $400 мільйонів «позитивним кроком» у регіоні Близького Сходу. «Ми сподіваємось побачити більше від наших партнерів впродовж ближчих місяців»,- додав представник Білого дому.

За його словами,  минулого тижня Саудівська Аравія проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН по ситуації в Україні.


Нагадаємо,  понеділок, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, який прибув з офіційним візитом у Київ. 

У рамках візиту міністра закордонних справ Саудівської Аравії Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда в Україну в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гуманітарної допомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.

Під час перемовин було відзначено важливість підтримки Саудівською Аравією суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру. Глава держави запросив Королівство Саудівська Аравія взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитися до реалізації окремих пунктів формули.

Президент окремо зазначив, що попри продовження збройної агресії Україна й продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку. Було висловлено сподівання щодо залучення Саудівської Аравії до української ініціативи щодо постачання зерна в країни Африки, які потерпають від голоду.

На зустрічі відбувся обмін думками щодо участі саудівської сторони у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

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