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Україну вперше за понад 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Україну вперше за понад 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд
фото Офісу президента

На зустрічі з президентом Зеленським йшлося про імплементацію української «формули миру»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, який прибув з офіційним візитом у Київ. Про це повідомляє Офіс президента.

Вітаючи представника уряду Саудівської Аравії в Києві, Глава Української держави відзначив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

«Цінуємо цей візит і розглядаємо його як важливе свідчення підтримки України, особливо в дні річниці початку повномасштабної агресії. Наскільки я знаю, це перший візит за понад 30 років нашої незалежності. Розраховую, що він надасть нового імпульсу подальшій активізації нашого взаємовигідного діалогу», – наголосив президент. 

Володимир Зеленський подякував уряду Саудівської Аравії за відчутну підтримку України в умовах збройної агресії Росії, що триває: «Хочу передусім подякувати вам за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Це дуже важливо для нас і наших людей, нашого суспільства». 

Під час перемовин було відзначено важливість підтримки Саудівською Аравією суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру. Глава держави запросив Королівство Саудівська Аравія взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитися до реалізації окремих пунктів формули.

Президент окремо зазначив, що попри продовження збройної агресії Україна й продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку. Було висловлено сподівання щодо залучення Саудівської Аравії до української ініціативи щодо постачання зерна в країни Африки, які потерпають від голоду.

На зустрічі відбувся обмін думками щодо участі саудівської сторони у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

До слова, у Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос. У Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос. Згідно із новою заявою Фонду державних інвестицій країни, у центрі столиці побудують величезну споруду кубічної форми. Зазначається, що будівля під назвою Mukaab, що в перекладі з арабської означає куб, стане «новим обличчям Ер-Ріяда» та «найбільшим сучасним центром міста в світі». І все це лише 20 хвилинах їзди від аеропорту Ер-Ріяда.

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Теги: Саудівська Аравія Офіс президента переговори

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