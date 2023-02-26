Україну вперше за понад 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії

На зустрічі з президентом Зеленським йшлося про імплементацію української «формули миру»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, який прибув з офіційним візитом у Київ. Про це повідомляє Офіс президента.

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Вітаючи представника уряду Саудівської Аравії в Києві, Глава Української держави відзначив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

«Цінуємо цей візит і розглядаємо його як важливе свідчення підтримки України, особливо в дні річниці початку повномасштабної агресії. Наскільки я знаю, це перший візит за понад 30 років нашої незалежності. Розраховую, що він надасть нового імпульсу подальшій активізації нашого взаємовигідного діалогу», – наголосив президент.

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Володимир Зеленський подякував уряду Саудівської Аравії за відчутну підтримку України в умовах збройної агресії Росії, що триває: «Хочу передусім подякувати вам за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Це дуже важливо для нас і наших людей, нашого суспільства».

Під час перемовин було відзначено важливість підтримки Саудівською Аравією суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру. Глава держави запросив Королівство Саудівська Аравія взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитися до реалізації окремих пунктів формули.

Президент окремо зазначив, що попри продовження збройної агресії Україна й продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку. Було висловлено сподівання щодо залучення Саудівської Аравії до української ініціативи щодо постачання зерна в країни Африки, які потерпають від голоду.

На зустрічі відбувся обмін думками щодо участі саудівської сторони у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.

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До слова, у Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос. У Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос. Згідно із новою заявою Фонду державних інвестицій країни, у центрі столиці побудують величезну споруду кубічної форми. Зазначається, що будівля під назвою Mukaab, що в перекладі з арабської означає куб, стане «новим обличчям Ер-Ріяда» та «найбільшим сучасним центром міста в світі». І все це лише 20 хвилинах їзди від аеропорту Ер-Ріяда.