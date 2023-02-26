Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн

Йдеться про гуманітарну допомогу на $100 млн та нафтопродукти на $300 млн

У рамках візиту міністра закордонних справ Саудівської Аравії Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда в Україну в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гуманітарної допомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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«Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу. Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку», – повідомив Єрмак.

Нагадаємо, Україну вперше за 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії Принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд. Вітаючи представника уряду Саудівської Аравії в Києві, глава Української держави відзначив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

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До слова, у Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос. У Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос. Згідно із новою заявою Фонду державних інвестицій країни, у центрі столиці побудують величезну споруду кубічної форми. Зазначається, що будівля під назвою Mukaab, що в перекладі з арабської означає куб, стане «новим обличчям Ер-Ріяда» та «найбільшим сучасним центром міста в світі». І все це лише 20 хвилинах їзди від аеропорту Ер-Ріяда.

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