Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
фото з відкритих джерел

Йдеться про гуманітарну допомогу на $100 млн та нафтопродукти на $300 млн

У рамках візиту міністра закордонних справ Саудівської Аравії Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда в Україну в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гуманітарної допомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

«Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу. Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку», – повідомив Єрмак.

Нагадаємо, Україну вперше за 30 років відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії Принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд. Вітаючи представника уряду Саудівської Аравії в Києві, глава Української держави відзначив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

До слова, у Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос. У Саудівській Аравії побудують унікальний хмарочос. Згідно із новою заявою Фонду державних інвестицій країни, у центрі столиці побудують величезну споруду кубічної форми. Зазначається, що будівля під назвою Mukaab, що в перекладі з арабської означає куб, стане «новим обличчям Ер-Ріяда» та «найбільшим сучасним центром міста в світі». І все це лише 20 хвилинах їзди від аеропорту Ер-Ріяда.

Читайте також: Цей рік принесе великі зміни для світу. Де чекати найбільших потрясінь

Теги: росія енергетика війна Саудівська Аравія гуманітарна допомога деокупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Турецькі автобуси досі перебувають біля Маріуполя та сусідніх міст
Турецький дипломат визнав: гуманітарна операція у Маріуполі провалилась
29 квiтня, 2022, 10:59
Росія просто покинула розбиті нею міста Донбасу
На захоплені Росією території України зимою очікує гуманітарна катастрофа
4 вересня, 2022, 16:17
Норвегія обговорює пакет у майже €7 млрд для України
Зеленський звернувся до парламенту Норвегії: погоджена велика фінансова допомога
16 лютого, 12:19

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат – Генштаб
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат – Генштаб
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
30K
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
30K
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
20K
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
8821
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
5960
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту