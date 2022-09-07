Пишаємось і дякуємо: Зеленський привітав українську розвідку зі святом (відео)

Глава держави наголосив, що українська розвідка працює цілодобово й без вихідних

«Українські розвідники щодня здійснюють подвиг»

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив привітання з нагоди Дня воєнної розвідки України. Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережах.

Глава держави наголосив, що наша воєнна розвідка цілодобово й без вихідних бореться за Україну.

«Завдяки професійності, високому рівню аналітичної та фізичної підготовки українські розвідники щодня здійснюють подвиг. Надають командирам і штабам важливу інформацію про ворога та наближають нашу перемогу. Пишаємось і дякуємо! З Днем воєнної розвідки України», – йдеться в привітанні.

Раніше привітання з Днем воєнної розвідки України опублікував начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Кирило Буданов.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. 1 червня 2007 року глава Міністерства оборони України підписав наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня.