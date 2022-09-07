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«Ми вистоїмо й переможемо»: привітання Буданова з Днем воєнної розвідки України

Надія Клочко
glavcom.ua
«Ми вистоїмо й переможемо»: привітання Буданова з Днем воєнної розвідки України
Кирило Буданов звернувся до колег з воєнної розвідки з нагоди свята
фото з відкритих джерел

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки

Начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Кирило Буданов оприлюднив привітання з нагоди Дня воєнної розвідки України. У своєму зверненні очільник відомства наголосив, що запорукою успішного виконання бойових завдань Сил оборони є ефективна та результативна діяльність воєнних розвідників, передає пресслужба ГУР.

«За тридцять років українська воєнна розвідка, маючи міцне історичне коріння, розвинулась, посилила свої спроможності, виховала когорту мужніх, талановитих, непересічних, відданих своїй справі професіоналів. Широкомасштабна збройна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань Сил оборони є ефективна та результативна діяльність воєнних розвідників», – зазначив Буданов.

Очільник української розвідки наголосив, що даючи гідну відсіч рашистам, українські розвідники набувають бойового досвіду, «вписуючи нові сторінки в історію воєнної розвідки України».

«Ми щодня удосконалюємось − ще більше бачимо, чуємо, здобуваємо інформації та нищимо ворога!
Високо ціную зусилля та внесок кожного з вас у захист національних інтересів і забезпечення безпеки та оборони держави. Особливі слова подяки тим, хто на лінії зіткнення і в глибокому тилу ворога в нерівному протистоянні й непередбачуваних умовах сміливо та рішуче діє, виконуючи надскладні спеціальні завдання», − йдеться у зверненні.

Буданов також віддав шану розвідникам, які загинули за незалежну соборну демократичну Україну.

«Вони назавжди залишаться в наших серцях», − зазначив він.

Голова української розвідки також висловив упевненість в тому, що Україна вистоїть й переможе.

«Упевнений, ми вистоїмо й переможемо, бо сил надає нам рідна земля! Ми віримо в себе! Віримо в нашу Державу! Разом – до Перемоги! Слава воєнній розвідці України! Слава Україні!», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. 1 червня 2007 року глава Міністерства оборони України підписав наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня.

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Теги: Кирило Буданов війна розвідка

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