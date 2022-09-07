7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна лаятись і сваритись

Сьогодні, 7 вересня, відзначають День військової розвідки України. У церкві 7 вересня вшановують пам'ять апостола від 70 Тіта, єпископа Критського, а також перенесення мощей Апостола Варфоломея.

У світі в цей день відзначають Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна.

День військової розвідки України

1-го червня 2007-го року глава Міністерства оборони України підписав наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня. Ця дата була обрана не випадково, саме в цей день, в 1992-му році вийшов Указ президента України, який відкрив нову сторінку в історії оборонного відомства суверенної держави.

Події, особливо останнього століття, показали як важлива і ефективна військова розвідка. Її відомство зовсім не афішує себе. Про її подвиги ми зазвичай дізнаємося набагато пізніше, ніж вони мають місце бути. В основному це відбувається на підставі відкритих документів, які стають доступні нашому суспільству по закінченню строків давності грифу «цілком таємно» і свідчать про безпрецедентні подвиги наших військових розвідників, для яких їхня діяльність не виходить за рамки звичайних відпрацьованих ситуацій.

Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна

Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна відзначається по всьому світу 7 вересня. Основне його завдання – поширення інформації про один з найважчих типів м’язової дистрофії, в тому числі про важливість ранньої діагностики та щоденної підтримуючої терапії.

М’язова дистрофія Дюшенна, також відома як міодістрофія Дюшенна і міопатія Дюшенна, – генетичне захворювання, назване на честь французького лікаря-невролога, який в 1861 році першим його описав.

Міодистрофією Дюшенна хворіють в основному хлопчики (приблизно 1 з 3,500 новонароджених), але іноді у дівчаток, в чиєму генотипі присутній один дефектний ген, можуть проявлятися полегшені симптоми. Зазвичай перші симптоми міодистрофії проявляються у віці близько 4 років. Вони швидко прогресують, і до 12 років більшість хворих не здатні пересуватися без інвалідного візка.

Також для м’язової дистрофії Дюшенна характерний сколіоз, проблеми з диханням і серцем, зниження інтелекту. Середня тривалість життя хворих – 26 років, однак при гарному догляді і регулярній підтримуючій терапії вони можуть дожити до 30-40 років.

День Варфоломія і Тита

У церкві 7 вересня вшановують пам’ять Святого Тита – одного з 70 апостолів, який також відомий як учень Святого Павла, який народився на острові Крит. Батьки Тита були язичниками і будь-яку іншу віру категорично заперечували. Тому невідомо, яким чином сам Тит прийшов до рішення проповідувати християнство. Згідно з деякими відомостями, в 49 році він став супроводжувати апостолів Варнаву і Павла на Єрусалимський собор. Разом з Павлом Тит згодом подорожував по Греції і виконував доручення свого наставника.

Павло незабаром призначив Тита єпископом на острові Крит, а ще одного учня, Тимофія – в Ефесі. Переказ свідчить про те, що Тит залишався в статусі єпископа до самої своєї смерті, він прожив 107 років. Перед смертю встиг відвідати апостола Павла, який в той час перебував у Римі, перебуваючи в ув’язненні.

Ще одного святого вшановують у церкві 7 вересня – це Варфоломій. Відомо, що Варфоломій проповідував у Вірменії. Зокрема, на території Баку його схопили і піддали численним мукам.

Традиції та звичаї

У народі цей день вважається дуже вдалим для збору грибів, тому багато людей з ранку відправляються в ліс, збирають і заготовляють гриби на зиму.

А ось дітей в ліс краще не брати, щоб з ними не сталося лиха.

7 вересня прийнято готувати лікувальну воду. Для цього щось срібне кладуть в посудину з водою, а потім цією водою вмиваються і п'ють для зцілення від багатьох недуг.

Існує народне повір’я, згідно з яким людина, народжена на Варфоломія, в зрілому віці знайде величезне щастя.

Під час дощу забороняється проводити всілякі магічні і лікувальні ритуали, так як дощова вода їх змиє. А ось вмитися водою, в якій лежав якийсь предмет зі срібла, навпаки добре – на весь рік ви знайдете красу, здоров’я і бадьорість духу.

Народні прикмети та повір'я на 7 вересня:

Якщо після обіду почався дощ, то він піде цілу добу.

Почули, що стовбури дерев клацають і тріщать, значить, буде стояти суха погода.

Ворони каркають частіше звичайного хрипкими голосами – скоро почнеться дощ.

Якщо ручка ковша сузір’я Великої Ведмедиці спрямована вгору, і при цьому зірки яскраво сяють, значить, настануть заморозки.

У лісі з’явилося багато грибів – прийде затяжна морозна зима.

Помітили, що перелітні птахи сідають на землю – буде ясно; на даху додому – непогоже.

По тому, як лягає на землю опадає листя, можна зрозуміти, якою буде погода в найближчі дні і вся зима: «обличчям» вгору – прохолодною; вниз – теплою.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна ходити у ліс з маленькими дітьми;

Не можна лаятись і сваритись;

Не можна давати у борг;

Не можна вживати жирну і шкідливу їжу;

Не можна піддаватись поганим звичкам;

Не можна зберігати старі та поламані речі.

Не слід також починати будівництво будинку – він довго не простоїть.

Іменини:

7 вересня День ангела імені відзначають: Варфоломій, Епіфан. Іван, Міна, Регіна, Ренат.