Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки

Формування воєнної розвідки України почалося одночасно зі створенням власних Збройних сил після проголошення незалежності України

У середу, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки.

1-го червня 2007-го року глава Міністерства оборони України підписав наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня.

Ця дата була обрана не випадково, саме в цей день, в 1992-му році вийшов Указ президента України, який відкрив нову сторінку в історії оборонного відомства суверенної держави.

Це відомче свято встановили «з метою виховання у військовослужбовців патріотизму, вірності військовій присязі та бойовим традиціям, підтримання на високому рівні престижу військової служби».

Його відзначають в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах розвідки Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Формування воєнної розвідки України почалося одночасно зі створенням власних Збройних сил після проголошення незалежності України 30 років тому. До того подібні структури підпорядковувалися Москві, тому створення власної розвідки було надважливим питанням.

7 вересня 1992 року перший президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міноборони – саме тому цей день пізніше був відзначений відомчим святом. У 1994 році усі функції розвідки остаточно об'єднало в собі Головне управління військової розвідки Міноборони (до того частина функцій належала ще Головному штабу ЗСУ). З цього часу почала розвиватись комплексна, ефективна та багаторівнева система воєнної розвідки України.

22 березня 2001 року Верховна Рада прийняла закон Про розвідувальні органи України, відповідно до якого головне управління розвідки Міноборони одержало статус спеціального органу державної влади.