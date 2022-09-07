Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки
7 вересня своє професійне свято відзначають українські воєнні розвідники
фото з відкритих джерел

 Формування воєнної розвідки України почалося одночасно зі створенням власних Збройних сил після проголошення незалежності України

У середу, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки.

1-го червня 2007-го року глава Міністерства оборони України підписав наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня.

Ця дата була обрана не випадково, саме в цей день, в 1992-му році вийшов Указ президента України, який відкрив нову сторінку в історії оборонного відомства суверенної держави.

Це відомче свято встановили «з метою виховання у військовослужбовців патріотизму, вірності військовій присязі та бойовим традиціям, підтримання на високому рівні престижу військової служби».

Його відзначають в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах розвідки Міністерства оборони та Збройних Сил України.

 Формування воєнної розвідки України почалося одночасно зі створенням власних Збройних сил після проголошення незалежності України 30 років тому. До того подібні структури підпорядковувалися Москві, тому створення власної розвідки було надважливим питанням.

7 вересня 1992 року перший президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міноборони – саме тому цей день пізніше був відзначений відомчим святом. У 1994 році усі функції розвідки остаточно об'єднало в собі Головне управління військової розвідки Міноборони (до того частина функцій належала ще Головному штабу ЗСУ). З цього часу почала розвиватись комплексна, ефективна та багаторівнева система воєнної розвідки України.

22 березня 2001 року Верховна Рада прийняла закон Про розвідувальні органи України, відповідно до якого головне управління розвідки Міноборони одержало статус спеціального органу державної влади.

Читайте також: 7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони 
Теги: свято президент наказ Міноборони закон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки
Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки
7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленські відзначають річницю весілля: зворушливі фото подружжя
Зеленські відзначають річницю весілля: зворушливі фото подружжя
Синоптики попереджають про заморозки у більшості областей
Синоптики попереджають про заморозки у більшості областей
Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику
Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику
Сергій Компанієць. Історія «кіборга», який віддав життя за Харківщину
Сергій Компанієць. Історія «кіборга», який віддав життя за Харківщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
У кількох областях прогриміли вибухи
236K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
215K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
137K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
103K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
58K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Вчора, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Вчора, 17:04
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
Вчора, 16:10

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту