Подарунок для нардепа-«слуги». Суд відмовився конфіскувати дорогий годинник

Подарунок від помічника обранця виявило Національне агентство з питань запобігання корупції

Печерський районний суд Києва закрив справу проти народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька за відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Наприкінці липня 2022 року заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник склав на політика протокол про адміністративне правопорушення. Згідно з ним, 10 грудня 2020 року нардеп Гунько отримав у подарунок брендовий годинник Breguet від свого помічника, який працює на громадських засадах. Вартість годинника становила від $10 до $12 тис, заявили в НАЗК. На думку Ситника, народний депутат порушив закон про запобігання корупції (у частині обмеження одержання подарунків). За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн з конфіскацією подарунка.

У суді прокурор також просив визнати обранця винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Водночас Гунько вини не визнав. Однак підтвердив: годинник отримав від помічника, але це не пов’язано з виконанням депутатських повноважень. Крім цього, політик додав, що подарунок не мав документів, які би підтверджували його характеристику та ціну. Тому «слуга» просив суд закрити справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Суд погодився з аргументами нардепа і заявив, що матеріали справи не вказують на зв’язок того, що помічник через подарунок хотів вплинути на провладного депутата. А, отже, адмінправопорушення у цьому випадку відсутнє.

Як повідомляв «Главком», детективи Національного антикорупційного бюро виявили несподівану деталь у резонансній кримінальній справі за підозрою народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну.

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