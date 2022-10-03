150 тис. від депутата Трухіна. НАБУ знає, хто знищив ключовий доказ?

Народний депутат від «Слуги народу» підозрюється у вчиненні корупційного злочину

Детективи Національного антикорупційного бюро виявили несподівану деталь у резонансній кримінальній справі за підозрою народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріали кримінальної справи

НАБУ шукало відеозаписи з нагрудних відеокамер поліцейських, які зафільмували місце ДТП, що сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі поблизу Києва за участю народного депутата. Зокрема, детективи направили запит до столичного управління патрульної поліції з вимогою надати відеозаписи нагрудних відеокамер поліцейських з місця ДТП. Натомість у поліції заявили про закінчення терміну зберігання записів.

Тоді НАБУ пішло до Вищого антикорупційного суду, який надав тимчасовий доступ до серверів та інших носіїв управління патрульної поліції Києва, на яких зберігались відеозаписи резонансного ДТП.

Ухвала суду надійшла до патрульної поліції 28 червня 2022 року. Цього ж дня у поліції було запущено форматування дисків на сервері, де зберігались запитувані відеозаписи.

«Зазначені обставини за версією органу досудового розслідування свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що керівництвом та працівниками управління патрульної поліції у Києві департаменту патрульної поліції, яке підпорядковується міністру внутрішніх справ України (на знайомство з яким посилався Олександр Трухін з метою впливу на поліцейських), вчинялися дії, направлені на приховування та знищення відеозаписів за 23 серпня 2021 року з місця ДТП з нагрудних відеокамер поліцейських, на яких зафіксовані обставини можливого вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України», – йдеться у матеріалах справи.

Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі поблизу Києва зіткнулися три автівки. В одній із них їхав нардеп Трухін. В автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі.

Нардеп Олександр Трухін кілька разів намагався залишити місце ДТП. Політик двічі пропонував патрульним 150 тисяч (без зазначення грошової одиниці), щоб його відпустили. Також обранець у розмові з одним із патрульних вихвалявся знайомством з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

На початку вересня 2022 року НАБУ відкрило проти Трухіна кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу (Пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду).

20 вересня 2022 року антикорупційний суд застосував до підозрюваного нардепа запобіжний захід у вигляді застави на суму 49,6 тис. грн. Крім цього, обранець повинен утримуватися від спілкування з міністром внутрішніх справ України, керівниками Національної поліції, департаменту патрульної поліції, управління патрульної поліції у Києві, а також свідками.

Санція статті, яку правоохоронці інкримінували Трухіну, передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 68 тис. грн або обмеження волі від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.