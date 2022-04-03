«Подивіться, яких виродків ви виростили». Зеленський звернувся до матерів російських військових

Президент каже, що 14 років тому можна було б запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство мирного населення в Бучі і звернувся до матерів російських військовослужбовців, які воюють в Україні.

«Раджу подивитися (фотографії з Бучі, – ред.) матерям російських військових. Подивіться, яких ви виростили. Вбивці, мародери, кати», – написав Зеленський у Telegram.

При цьому він додав, що 14 років тому можна було б запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

«Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Тепер. Росія прийшла», – написав він.

Зазначимо, в декларації саміту НАТО від 3 квітня 2008 року йдеться, що Північноатлантичний альянс вітає євроатлантичні прагнення України і Грузії до членства в НАТО.

«Сьогодні ми дійшли згоди про те, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві держави зробили цінний внесок в операції Північноатлантичного союзу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні», – йдеться в декларації.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг шокований терором росіян: такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями.