  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Столтенберг шокований терором росіян: такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на побачене із звільнених міст під Києвом&nbsp; - Столтенберг шокований терором росіян: такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на побачене із звільнених міст під Києвом 
    фото: dw.com

    Генсек НАТО закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував загибель мирних жителів у Бучі. Як повідомляє CNN, генсек Північноатлантичного альянсу побачив, що росіяни вкрай жорстокі.

    «Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і вбиваються. І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися», – заявив Столтенберг.

    Генсек НАТО додав, що закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.

    Сьогодні також президент Франції Еммануель Макрон побачив фото із звільнених від окупантів міст та заявив, що російська влада відповість за злочини у Бучі.

    3 квітня міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.

    Сьогодні стало відомо, що вже й Німеччина шокована звірствами росіян: санкції проти РФ буде посилено.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.


    Теги: росія окупанти НАТО війна вбивство Міжнародний кримінальний суд Київщина розслідування Україна Єнс Столтенберг злочин окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столтенберг шокований терором росіян: такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями