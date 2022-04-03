Столтенберг шокований терором росіян: такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями

Генсек НАТО закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував загибель мирних жителів у Бучі. Як повідомляє CNN, генсек Північноатлантичного альянсу побачив, що росіяни вкрай жорстокі.

«Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і вбиваються. І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися», – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.

Сьогодні також президент Франції Еммануель Макрон побачив фото із звільнених від окупантів міст та заявив, що російська влада відповість за злочини у Бучі.

3 квітня міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.

Сьогодні стало відомо, що вже й Німеччина шокована звірствами росіян: санкції проти РФ буде посилено.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.



