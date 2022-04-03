Знайдено тіло сина розстріляної сільської старости Мотижина

Олександр Сухенко був відомим на Київщині футболістом

У братській могилі на Київщині було виявлено тіло футболіста Олександра Сухенко, раніше викраденого окупантами. Перед цим у могилі та у каналізації знайшли вбитими його батьків – старосту села Мотижин Макарівської громади Ольгу Сухенко та Ігоря Сухенко.

Повідомляється, що всі троє зазнали тортур, перш ніж були страчені російськими солдатами.

Олександр Сухенко був відомим футболістом у Київській області. Він виступав за ФК «Кудрівка» (Ірпінь), а раніше грав за «Чайку» з Петропавлівської Борщагівки.

Як повідомлялося раніше, 23 березня додому до старости Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спершу вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич родини Владислав, вдруге повернулись за Сухенко та її чоловіком.

2 квітня після звільнення селища знайшли тіла подружжя. Доля їх сина залишалася нез’ясованою.

Сьогодні Генсек НАТО закликав Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.