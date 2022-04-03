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    Знайдено тіло сина розстріляної сільської старости Мотижина

    Олександр Сухенко разом із родиною був викрадений 23 березня&nbsp; &nbsp; - Знайдено тіло сина розстріляної сільської старости Мотижина

    Олександр Сухенко разом із родиною був викрадений 23 березня   

    Фото: Sport Arena

    Олександр Сухенко був відомим на Київщині футболістом

    У братській могилі на Київщині було виявлено тіло футболіста Олександра Сухенко, раніше викраденого окупантами. Перед цим у могилі та у каналізації знайшли вбитими його батьків – старосту села Мотижин Макарівської громади Ольгу Сухенко та Ігоря Сухенко.

    Повідомляється, що всі троє зазнали тортур, перш ніж були страчені російськими солдатами.

    Олександр Сухенко був відомим футболістом у Київській області. Він виступав за ФК «Кудрівка» (Ірпінь), а раніше грав за «Чайку» з Петропавлівської Борщагівки.

    Як повідомлялося раніше, 23 березня додому до старости Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спершу вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич родини Владислав, вдруге повернулись за Сухенко та її чоловіком.

    2 квітня після звільнення селища знайшли тіла подружжя. Доля їх сина залишалася нез’ясованою.

    Сьогодні Генсек НАТО закликав Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Міжнародний кримінальний суд військові Ірпінь Буча розслідування Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Знайдено тіло сина розстріляної сільської старости Мотижина