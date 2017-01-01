Польський історик: причиною багатьох антипольських інцидентів в Україні є росіяни

Інститут національної пам'яті Польщі переймається через польські пам'ятники на території України

Виконавцями багатьох антипольських інцидентів в Україні є так звані «зелені чоловічки», тобто росіяни, — переконаний керівник сектору з питань увічнення пам'яті в Інституті Національної Пам'яті Адам Сівек, про що він заявив у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси. Історик згадує переговори між українською і



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Інститут національної пам'яті Польщі переймається через польські пам'ятники на території України

Виконавцями багатьох антипольських інцидентів в Україні є так звані «зелені чоловічки», тобто росіяни, — переконаний керівник сектору з питань увічнення пам'яті в Інституті Національної Пам'яті Адам Сівек, про що він заявив у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси.

Історик згадує переговори між українською і польською стороною щодо вшанування історичних пам’ятників на територіях обох країн (червень цього року, Львів), на яких представник українського Інституту національної пам'яті попереджав, що українському суспільству вже нестерпно дивитися на польське свавілля із нелегальним встановленням хрестів на Волині, в місцях спалених польських сіл.

За словами Сівека, «Він (представник українського ІНП) навіть допускав, що в цій справі до дій можуть удатися ветерани боїв на Донбасі після свого повернення додому на захід України».

«Небагато потрібно, аби наша тоді зустріч обірвалася в неприємній атмосфері, — продовжує Сівек, — тому що, або обов'язковою є версія, що виконавцями багатьох антипольських інцидентів в Україні є так звані «зелені человєчкі», тобто росіяни, або нас лякали обуреними українцями з Донбасу».

Польський історик додає: «Польща і Україна заявляють про готовність до діалогу і це в дипломатії є очевидною справою, зокрема на такому рівні, на якому нині відбуваються переговори. Проте йдеться про переведення дипломатії у конкретні рішення, які наблизять наші народи до розуміння власної минувшини і до примирення. Водночас, коли розмовляєш з українцями вже на нижчому рівні, неможливо не відчути, що для них характерний є доктриноподібний підхід, а не бажання відкрити правду, наприклад, щодо злочинів, скоєних УПА».

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