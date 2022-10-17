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Помер екснардеп Борис Беспалий 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Помер екснардеп Борис Беспалий 
Беспалий був уродженцем Київщини 
фото: Віталій Кулик/ Facebook

Політикові було 69 років 

Відійшов у засвіти український політик, народний депутат України третього, четвертого та п'ятого скликань Борис Беспалий. Про це 17 жовтня повідомив директор «Центру досліджень проблем громадянського суспільства» Віталій Кулик.

Борису Беспалому було 69 років.

«Борис Якович був не лише видатним українським політиком, але й людиною зі стратегічним мисленням. Ми з ним працювали разом над проєктом нової Конституції та Нового Суспільного Договору», – повідомив Кулик. 

У 2005 році Борис Беспалий отримав орден «За заслуги» III ступеня.

Теги: депутат політика Київщина

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