Помер екснардеп Борис Беспалий 

Політикові було 69 років

Відійшов у засвіти український політик, народний депутат України третього, четвертого та п'ятого скликань Борис Беспалий. Про це 17 жовтня повідомив директор «Центру досліджень проблем громадянського суспільства» Віталій Кулик.

Борису Беспалому було 69 років.

«Борис Якович був не лише видатним українським політиком, але й людиною зі стратегічним мисленням. Ми з ним працювали разом над проєктом нової Конституції та Нового Суспільного Договору», – повідомив Кулик.

У 2005 році Борис Беспалий отримав орден «За заслуги» III ступеня.