Обстріл Миколаєва. Хлопчик, якого рятувальники витягли з-під завалів, помер у лікарні

11-річний хлопчик, якого сьогодні рятували з-під завалів у Миколаєві, помер

Сьогодні вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300. Влучили у п'ятиповерхівку, під завалами якої опинилися люди. 11-річний хлопчик, якого сьогодні рятували з-під завалів у Миколаєві, помер. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця. Немає слів!!!

Тварини терористи», – написав Кім.

Нагадаємо, хлопчик провів під завалами будинку шість годин.

Як повідомлялося, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.