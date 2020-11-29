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    Політика

    Понад 17% виборців вже проголосували на виборах мера Чернівців

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    В Чернівцях триває другий тур виборів міського голови - Понад 17% виборців вже проголосували на виборах мера Чернівців
    В Чернівцях триває другий тур виборів міського голови
    Фото: dw.com

    Стала відома явка станом на 16:00

    Станом на 16:00 явка виборців під час голосування на виборах міського голови Чернівців склала 17,54%. Як повідомляє Громадянська мережа «Опора», похибка підрахунку становить 1,73%. При цьому на виборах 25 жовтня на цей же час середня явка по Україні складала 27% (похибка – 0,84%).

    Як повідомлялося раніше, 29 листопада у другому турі місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»).

    У першому турі, що відбувся 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.

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    Теги: вибори час
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