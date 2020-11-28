Другий тур виборів мера Чернівців під загрозою зриву

Існує загроза проведеннію голосування у Чернівцях

До Центральної виборчої комісії надійшла інформація від Чернівецької міської територіальної виборчої комісії щодо загрози належній організації та проведенню голосування під час другого туру виборів мера Чернівців 29 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Так, до Чернівецької міської територіальної виборчої комісії надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій, включених до складу комісій від цих організацій, а саме:

Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» –216 членів ДВК;

Чернівецька територіальна організація Політичної партії «Європейська солідарність» – 128 членів ДВК;

Чернівецька обласна організація політичної партії «Наш край» – 85 членів ДВК;

Чернівецька обласна організація політичної партії «Рідне Місто» – 15 членів ДВК.

При цьому в повідомленні зазначено, що до подань не надано заяв осіб про складення повноважень членів дільничних виборчих комісій.

«Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій – у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців», - зазначає Центрвиборчком.

Центральна виборча комісії зі свого боку вживає заходів щодо забезпечення належної організації повторного голосування в місті Чернівці та закликає відповідні місцеві організації партій, членів виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу максимально відповідально та усвідомлено поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу.

Нагадаємо, мешканці Чернівців обиратимуть між двома кандидатами: Романом Клічуком (висунутий місцевою організацією політичної партії «Єдина альтернатива») та Віталієм Михайлішиним (висунутий місцевою організацією політичної партії «Команда Михайлішина»).

За результатами голосування 25 жовтня Роман Клічук набрав 27,29 % голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, Віталій Михайлішин – 21,33 %.

Участь у повторному голосуванні зможуть взяти понад 185,5 тис. виборців на 115 виборчих дільницях.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

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