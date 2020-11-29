Вибори мера Чернівців: що потрібно знати про кандидатів Михайлішина і Клічука

У Чернівцях сьогодні на виборах обирають нового міського голову

У другий тур виходять два кандидати, які отримали найвищу підтримку виборців. Згідно з результатами першого туру, жоден із 14 кандидатів не набрав 50% голосів. Найбільшу підтримку здобули кандидати Роман Клічук (29%) і Віталій Михайлішин (21,4%).

Хто такий Роман Клічук

Роман Клічук

Не надто публічний до цього приватний підприємець Роман Клічук є власником одного з найбільших підприємств Буковини – дистриб’юторської компанії «Рома» – та низки закладів харчування.

Один із співзасновників та активних членів Клубу підприємців Буковини, активно допомагає волонтерському руху, меценат культурних, спортивних та соціальних проєктів.

2006-2010 роки – депутат Чернівецької обласної ради 6 скликання від фракції «Батьківщина», пізніше став сотим номером у списку «Самопомочі» на парламентських виборах. Був членом депутатської бюджетної комісії, колишній член виконавчого комітету Чернівецької міськради (у березні 2018 року написав заяву про складання повноважень).

Хто такий Віталій Михайлішин

Віталій Михайлішин

Конкурент Клічука Віталій Михайлішин, що поступився йому у першому турі, – куди більш досвідчений політичний гравець на місцевому рівні. В 2010 році став депутатом міськради від Партії регіонів і брав безпосередню участь у відстороненні від посади тодішнього мера Миколи Федорука. Ситуація, коли місто три роки жило без повноцінного мера, бо «регіонали» просто не хотіли призначати повторних виборів, стала хрестоматійною. Обов’язки міського голови протягом всього цього часу до втечі Віктора Януковича виконував секретар міськради, яким і був Михайлішин.

Михайлішин тричі балотувався до Верховної Ради по 201-му округу: в 2012 році – від Партії регіонів, в 2014 – як самовисуванець. П’ять років тому вже намагався стати міським головою, але програв Олексію Каспруку, проте зайшов у міськраду у складі фракції «Рідне місто», яку до останнього часу очолював.

Під час Революції гідності Михайлішин звертався до суду з вимогою заборонити розміщення наметів на Центральній площі, посилаючись на те, що це буферна зона Юнеско. Коли активісти вимагали у Михайлішина відповісти, чи підтримує він дії Януковича вже після побиття студентів в Києві, сказав: «Так, я за президента Януковича. Так, я член «Партії регіонів». Не виходжу з партії, мені не соромно».

У 2019 році Віталій Михайлішин втретє балотувався до парламенту від партії «Опозиційна платформа – За життя». Зайняв третє місце, набравши майже 13% голосів.

Нагадаємо, у Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міського голови.

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