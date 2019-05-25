Порошенко нагадав Зеленському, що сценарій війни пишеться в Кремлі



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Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав РФ звільнити українські кораблі і моряків

Петро Порошенко привітав рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків і дав поради Володимиру Зеленському

П’ятий президент України Петро Порошенко вітає рішення Міжнародного трибуналу з морського права на підтримку України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook

Порошенко подякував «професійній команді українських дипломатів, які в цей складний період залишаються на захисті справжніх національних інтересів».

«Це рішення – чергова червона лінія для Кремля, як і підтвердження правильності обраної нами стратегії», - зазначив екс-президент.

Він підкреслив, що пишається українськими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. «Ви – герої, чия відданість захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є прикладом для всіх нас, як і пересторогою для тих, хто хотів би умиротворити агресора!» - заявив Порошенко.

Він також порадив «новим обличчям на Банковій» «не чекати на імпульс від суспільства, а самим формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій».

«Вже не до жартів – час діяти! Кожен український політик має пам’ятати істину – не варто ні загравати з Росією, ні вірити її добросовісності. За кожною її обіцянкою ховається єдина мета – зруйнувати успіх європейської України. Сценарій війни пишеться в Кремлі, де для України заготовлена розв’язка – «мир через капітуляцію». Самогубством було б ставати співавторами цього сценарію. Лише справжнім і відповідальним лідерством України його можна переписати, а завершити – міжнародним трибуналом над агресором», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі постановив: Росія має невідкладно звільнити українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Україна очікує, що Росія швидко та в повному обсязі виконає рішення Міжнародного трибуналу з морського права.