Україна очікує, що Росія швидко звільнить моряків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полонені українські моряки

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права є чітким сигналом для РФ, що вона не може безкарно порушувати міжнародне право

Україна розраховує, що Росія швидко та в повному обсязі виконає рішення Міжнародного трибуналу з морського права, згідно з яким РФ зобов’язана негайно звільнити українських моряків. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

«Наказ Трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом. Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Трибуналу. Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей», - зазначила вона.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі постановив: Росія має невідкладно звільнити українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Обидві сторони мають утриматися від будь-яких кроків, які можуть вести до ескалації.

За всі рішення голосували 19 суддів, проти був 1 - суддя Колодкін

Рішення зачитував президент морського суду ООН Пак Чжин Хьон.

На засіданні присутня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль та інші представники української сторони. Російська сторона своїх представників не направила, як і на слухання у справі 10 травня.

10 травня у Гамбурзі проходили слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі заявила, що незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України.

Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

У січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.