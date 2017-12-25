В Росії розповіли про плани у «Мінську» на наступний рік

За словами Гризлова, російська делегація у контактній групі з питань Донбасу «має намір продовжувати системну реалізацію Мінських угод»

Делегація Росії у контактній групі в Мінську буде домагатися повного звільнення полонених на Донбасі. Про це у коментарі журналістам заявив постійний представник РФ у контактній групі в Мінську Борис Гризлов, повідомляє «Риа Новости». При цьому відповідальність на обмін Гризлов поклав на «сторони конфлікту на Донбасі»



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Постпред РФ у контактній групі в Мінську Борис Гризлов

За словами Гризлова, російська делегація у контактній групі з питань Донбасу «має намір продовжувати системну реалізацію Мінських угод»

Делегація Росії у контактній групі в Мінську буде домагатися повного звільнення полонених на Донбасі.

Про це у коментарі журналістам заявив постійний представник РФ у контактній групі в Мінську Борис Гризлов, повідомляє «Риа Новости».

При цьому відповідальність на обмін Гризлов поклав на «сторони конфлікту на Донбасі» - бойовиків і офіційний Київ.

«Запланований обмін утримуваними сторонами конфлікту на Донбасі людьми - це перший етап. Російська делегація у контактній групі буде домагатися від сторін конфлікту виконання їх зобов'язань по повного визволення утримуваних незважаючи на будь-яку можливу протидію. Контактна група працює, і працюватиме з обміну усіх утримуваних осіб», - заявив Гризлов.

Він додав, що у 2018 році російська делегація у контактній групі з питань Донбасу «має намір продовжувати системну реалізацію Мінських угод».

За словами Гризлова, необхідно приступити до вирішення політичних питань.

«Зокрема ключове – введення особливого статусу Донбасу за формулою Штайнмаєра і амністію. В економічній сфері ми будемо наполягати на повному знятті економічної і транспортної блокади Донбасу. У сфері безпеки – вимагатимемо реального і стабільного розведення сил від лінії зіткнення, дотримання режиму припинення вогню з жорсткою дисциплінарною відповідальністю для його порушників», – заявив Гризлов.

Як відомо, станом на 25 грудня у полоні бойовиків знаходяться вже 170 українців

У понеділок президент Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

Як відомо, обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.