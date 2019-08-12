Порошенко прибув на допит у Держбюро розслідувань



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Петро Порошенко приїхав на допит в ДБР 12 серпня Фото: РБК-Україна

Під будівлею ДБР зібралися прихильники експрезидента

П'ятий президент України Петро Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань 12 серпня. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Підтримати Порошенка під будівлю ДБР прийшли також його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі. Дехто з них тримає символіку партії «Європейська солідарність».

У руках у дітей експрезидента - гасла «Четверта влада чи п'ята колона?», «ДБР, чистіть владу, а не медіа», «Свободі слова – Труба». Останню фразу вони скандують.

Наразі під ДБР проходить також мітинг противників Порошенка.

Біля будівлі ДБР чергують представники Нацгвардії і поліції, медики карети «швидкої допомоги».

Раніше в.о. керівника відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко cказав журналістам, що слідчий має намір допитати експрезидента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ «Телеканал «Прямий».

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликало на допит Порошенка на 12 серпня.

Як повідомлялось, директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко, а п’ятий президент заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає.

Нагадаємо, ДБР відкрило справу за фактом можливих незаконних дій прикордонників та митників при оформленні поїздки Порошенка на Мальдіви