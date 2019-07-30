У Держбюро розслідувань наразі 11 проваджень, у яких фігурує Порошенко, - Труба



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Директор державного бюро розслідувань Роман Труба Фото: Дзеркало тижня

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба: Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає

Директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко, а п’ятий президент заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає. Про це повідомив Роман Труба у Telegram.

«В останньому інтерв’ю Петро Олексійович протирічить сам собі, обравши дивну тактику інформаційного захисту. Він говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит на декілька тижнів - почитайте самі. Говорить, що Директор ДБР не повинен втручатися у перебіг слідства, і йде до мого кабінету – разом з народним депутатом, прес-секретарем та охороною – з вимогою провести допит тут і зараз. Каже про «дивні і дурні запитання слідчих», та стверджує, що проваджень в ДБР не існує. Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає. Чорне не стане білим, навіть якщо про це впевнено заявляти. А всі матеріали, що допоможуть слідству, прошу надати слідчому в ДБР», - повідомив він.

Як повідомлялось, Петро Порошенко відкинув усі звинувачення з боку ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова і заявив, що той має доступ до матеріалів досудового розслідування, які здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань, через главу ДБР Романа Трубу та керівника Офісу президента України Андрія Богдана.