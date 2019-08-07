Порошенка знову викликали на допит



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П'ятий президент України Петро Порошенко

Петро Порошенко викликаний на допит у ДБР 12 серпня о 9:30

Державне бюро розслідувань викликало на допит п'ятого Президента України Петра Порошенка на 12 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на в.о. голови прес-служби ДБР Максима Білоусенка.

«Порошенко викликаний на допит, який має бути проведений 12 серпня о 9:30», - сказав Білоусенко.

За його словами, допит стосується кримінального провадження з приводу можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу одного з телеканалів.

«Швидше за все, він є свідком, оскільки у даному кримінальному провадженні нікому повідомлення про підозру не вручалося», — зазначив Білоусенко.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів.

Як повідомлялось, директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко, а п’ятий президент заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає.

Нагадаємо, ДБР відкрило справу за фактом можливих незаконних дій прикордонників та митників при оформленні поїздки Порошенка на Мальдіви.