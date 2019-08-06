ДБР відкрило справу через поїздку Порошенка на Мальдіви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ятий президент Петро Порошенко Фото: Телеканал 24

Розслідуватиметься можливе внесення посадовими особами державних митних і прикордонних органів в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетинання кордону Порошенком

ДБР відкрило справу за фактом можливих незаконних дій прикордонників та митників при оформленні поїздки Порошенка на Мальдіви

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників та митників при оформленні поїздки колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви в січні 2018 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

«На численні запити представників ЗМІ повідомляємо: ДБР розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього президента України. Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації екс-Президентом незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів», - сказано в ньому.

Крім того, буде розслідувано можливе внесення посадовими особами державних митних і прикордонних органів в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетинання кордону Порошенком.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних злочинів, передбачених частиною 1 статті 366 (службове підроблення), частиною 1 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), частини 4 статті 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, Порошенко заперечує, що проходив паспортний контроль під чужим ім'ям перед відльотом на Мальдіви для відпустки в січні 2018 року.

Порошенко також повідомив, що нікому не передавав свої повноваження на час тижневої відпустки, оскільки це забороняє Конституція.

Він також додав, що оплатив усі послуги з власного банківського рахунку.

Як повідомлялось, директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко, а п’ятий президент заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає.