Порошенко привітав прифронтову Авдіївку з газом



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Порошенко про газ: Більше росіяни нас не загонять і не поставлять на коліна

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Донеччину взяв участь у церемонії символічного пуску газу на підвідному газопроводі високого тиску від селища міського типу Очеретине до міста Авдіївка. Про це інформує Банкова.

«Український газ нарешті пішов з робочим тиском на всі газомережі Авдіївки і семи населених пунктів. Вітаю Авдіївку з українським газом», - сказав глава держави від час урочистої церемонії пуску газу.

«Більше росіяни нас не загонять і не поставлять на коліна своїм зашморгом і газовим шантажем. Так само, як ми виграли Стокгольмський арбітраж і росіяни заплатять Україні збитки у 4,6 млрд доларів. Так само, як декілька днів тому виповнилося тисяча днів як ми живемо без російського газу… Ми твердо рухаємося вперед. И бачимо ті зміни, які відбуваються», - зазначив він.

Порошенко наголосив, що символом змін в державі має бути і місто Авдіївка. «Мало хто в світі міг уявити в січні 2017 року, що в Авдіївці будуть намагатися влаштувати армагеддон. Не можна було собі уявити, щоб у 21 столітті посеред Європи мешканців 20-ти тисячного міста намагалися приректи на холодну смерть», - нагадав президент події річної давнини. «Як вижити, коли немає газу, бо він перекритий і розбитий росіянами? Коли немає електроенергії, бо вона перебита артилерійським вогнем російсько-терористичних військ? А ремонтники, які були направлені для того, щоб відновити електропостачання, потрапили під снайперський вогонь», - додав він.

Глава держави зазначив, що тоді бойовики хотіли досягти того, щоб мешканці міста покинули його: «Щоб тут не було України».

«Я дуже дякую кожному мешканцю за те, що вони відмовилися. І коли було запропоновано добровільну евакуацію – лише декілька дітей поїхали. Бо Авдіївка – це є українська земля», - підкреслив Президент.

Глава держави нагадав, що пообіцяв підключити газ у Авдіївці у 2018 році. «Деякі не повірили, деякі сказали, що це лише пусті обіцянки. А деякі мріяли і надіялися, як та бабця, до якої позавчора прийшли ремонтники опломбувати газовий лічильник, казала: я молилася, але не вірила, що це може бути так швидко», - додав Петро Порошенко.

Він зазначив, що з 20 серпня відбувся технічний запуск і день за днем підвищували тиск у мережі.

Петро Порошенко зауважив, що відвіває сьогодні декілька помешкань місцевих жителів, щоб особисто переконатися, що в оселях містян є газ.

Будівництво нового підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт Очеретине до Авдіївки розпочалось у зв’язку із тим, що газопостачання низки населених пунктів було припинено внаслідок аварії на магістральному газопроводі. 7 червня 2017 року в результаті ведення активних бойових дій під час проведення АТО сталося відключення системи газопостачання міста Авдіївка та низки населених пунктів Ясинуватського району (с. Красногорівка, с. Орлівка, с. Тоненьке, с. Водяне, с. Первомайське, с. Нетайлове, с. Ласточкине).

Загальна довжина нового трубопроводу складає 14,124 км. Станом на 24 серпня 2018 року підключено до газопостачання понад 5,5 тис. споживачів.

Раніше сьогодні Порошенко прибув до прифронтової Авдіївки. До цього українські посли, які прибули до Києва на ХІІІ Нараду керівників закордонних дипломатичних представництв, у неділю, 26 серпня, вилетіли на Донбас.

Раніше 21 абонент у приватному секторі Авдіївки та 30 - у селищі Нетайлове отримали газ з підконтрольної території.