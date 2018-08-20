Авдіївку, яка рік була без газу, підключили до нового газопроводу



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Газ отримав вже 21 абонент у приватному секторі Авдіївки

До міста Авдіївки Донецької області після річної перерви почали подавати газ.

Про це 20 серпня на своїй сторінці в Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

«Авдіївка отримала газ. Наразі тривають роботи з перевірки систем газопостачання та підключення абонентів у багатоповерхівках. Сьогодні зусилля газовиків зосереджені на Авдіївці, завтра обіцяють розпочати роботи в одному-двох селищах Ясинуватського району», - повідомив Куць.

За його словами, роботи з підключення розпочалися у суботу. За цей час газ отримав 21 абонент у приватному секторі Авдіївки та 30 - у селищі Нетайлове.

«За словами працівників облгазу, ускладнюють роботи люди, які не хочуть допускати газовиків до своїх помешкань. Велике прохання до жителів: стежте за оголошеннями у своїх населених пунктах, забезпечуйте доступ працівникам облгазу до газового обладнання - усі вони в уніформі, при собі мають відповідні посвідчення», - зауважив чиновник.

Він повідомив, що місто Авдіївка та сім селищ Ясинуватського району залишалися без газу з 7 червня 2017 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено газогін «Макіївка-Авдіївка».

«Тепер місто та прилеглі селища отримуватимуть газ із новозбудованого газогону «Очеретине-Авдіївка», - заявив Куць.