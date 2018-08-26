Порошенко прибув до прифронтової Авдіївки



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Глава держави взяв участь у символічній церемонії пуску нового газогону

Президент Петро Порошенко прибув до прифронтового міста Авдіївка Донецької області.

Передбачається, що в ході візиту глава держави візьме участь у запуску нового газогону, який забезпечить місто газом з підконтрольній території, поспілкується з місцевими жителями, виступить на нараді українських дипломатів і відвідає місцевий коксохімічний завод.

Офіційна сторінка президента введе трансляцію символічного пуску газу на підвідному газопроводі високого тиску від смт. Очеретине до Авдіївки.

Місто Авдіївка та сім селищ Ясинуватського району залишалися без газу з 7 червня 2017 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено газогін «Макіївка-Авдіївка».

Раніше 21 абонент у приватному секторі Авдіївки та 30 - у селищі Нетайлове отримали газ з підконтрольної території.