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    Події в Україні

    Українські посли разом з військовими вилетіли на лінію фронту

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    Українські посли разом з військовими вилетіли на лінію фронту

    Посол Андрій Мельник назвав політ незвичною дипломатичною місією

    Українські посли, які прибули до Києва на ХІІІ Нараду керівників закордонних дипломатичних представництв, у неділю, 26 серпня, вилетіли на Донбас. Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник

    «Дещо незвична дипломатична місія: разом з нашими військовими посли вилітають на лінію фронту», - написав Мельник.

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    Українські посли разом з військовими вилетіли на лінію фронту
    Українські посли разом з військовими вилетіли на лінію фронту

    Як повідомлялося, у Міністерстві закордонних справ 26-28 серпня проходить ХІІІ Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України. У ній очікується участь президента України Петра Порошенка.

    На початку серпня глава держави повідомив, що в рамках наради буде скоординовано дії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави та визначено ключові пріоритети за всім комплексом наших зовнішніх відносин.

    Джерело: Укрінформ

    Донбас дипломатія війна військові Україна
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