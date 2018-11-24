Порошенко відправив у відставку голову Чернівецької облдержадміністрації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Фіщук звільнений з посади голови Чернівецької ОДА

Олександра Фіщука звільнено за власним бажанням

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Фіщука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі президента №389/2018 від 23 листопада, який опублікований на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Фіщука звільнено за власним бажанням.

«Звільнити Фіщука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в указі.

Варто зазначити, що Фіщук був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 році. З 2012 по 2014 Фіщук був народним депутатом України від партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», обраний в одномандатному окрузі № 202. Отримав 40,31% голосів. Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

На даний час Фіщук є членом партії «Народний фронт».

Нагадаємо, 22 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.