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    Політика

    Порошенко відправив у відставку голову Чернівецької облдержадміністрації

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    <span>Олександр Фіщук звільнений з посади голови Чернівецької ОДА</span> - Порошенко відправив у відставку голову Чернівецької облдержадміністрації
    Олександр Фіщук звільнений з посади голови Чернівецької ОДА

    Олександра Фіщука звільнено за власним бажанням

    Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Фіщука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

    Про це йдеться в указі президента №389/2018 від 23 листопада, який опублікований на офіційному сайті глави держави.

    Згідно з документом, Фіщука звільнено за власним бажанням.

    «Звільнити Фіщука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в указі.

    Варто зазначити, що Фіщук був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 році. З 2012 по 2014 Фіщук був народним депутатом України від партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», обраний в одномандатному окрузі № 202. Отримав 40,31% голосів. Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

    На даний час Фіщук є членом партії «Народний фронт».

    Нагадаємо, 22 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.

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