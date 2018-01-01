Порошенко закликав парламент Австрії визнати Голодомор геноцидом українського народу

Петро Порошенко провів зустріч з головою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою

Президент України Петро Порошенко і голова Національної ради Австрії Вольфганг Соботка відзначили важливість санкцій проти РФ, а також обговорили ситуацію на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави. «Петро Порошенко поінформував про ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії. Він також подякував за



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Петро Порошенко та Вольфганг Соботка

Петро Порошенко провів зустріч з головою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою

Президент України Петро Порошенко і голова Національної ради Австрії Вольфганг Соботка відзначили важливість санкцій проти РФ, а також обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

«Петро Порошенко поінформував про ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії. Він також подякував за допомогу в подоланні гуманітарних наслідків цієї агресії. Співрозмовники погодилися з важливістю санкцій проти РФ», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, а також висловив надію на швидке формування групи дружби з Україною в Національній раді Австрії.

Глава української держави запросив Соботку відвідати Україну.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко здійснив робочий візит до Австрії.

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.

До слова, на розгляд депутатів Кнесету Ізраїлю внесли законопроект, який оголошує 6 грудня офіційним днем пам'яті жертв Голодомору і визнає голод в Україні актом геноциду.