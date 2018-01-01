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    Порошенко закликав парламент Австрії визнати Голодомор геноцидом українського народу

    Петро Порошенко провів зустріч з головою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою
    Президент України Петро Порошенко і голова Національної ради Австрії Вольфганг Соботка відзначили важливість санкцій проти РФ, а також обговорили ситуацію на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави. «Петро Порошенко поінформував про ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії. Він також подякував за
    • Вчора, 22:55
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    Петро Порошенко та Вольфганг Соботка&nbsp;
    Петро Порошенко та Вольфганг Соботка 

    Петро Порошенко провів зустріч з головою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою

    Президент України Петро Порошенко і голова Національної ради Австрії Вольфганг Соботка відзначили важливість санкцій проти РФ, а також обговорили ситуацію на Донбасі.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

    «Петро Порошенко поінформував про ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії. Він також подякував за допомогу в подоланні гуманітарних наслідків цієї агресії. Співрозмовники погодилися з важливістю санкцій проти РФ», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, а також висловив надію на швидке формування групи дружби з Україною в Національній раді Австрії.

    Глава української держави запросив Соботку відвідати Україну.

    Нагадаємо, у четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко здійснив робочий візит до Австрії.

    Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.

    До слова, на розгляд депутатів Кнесету Ізраїлю внесли законопроект, який оголошує 6 грудня офіційним днем пам'яті жертв Голодомору і визнає голод в Україні актом геноциду.

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    Австрія Петро Порошенко політика Голодомор 1932-1933 років президент
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