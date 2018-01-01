Порошенко закликав парламент Австрії визнати Голодомор геноцидом українського народу
- Вчора, 22:55
-
Розсилка
Петро Порошенко провів зустріч з головою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою
Президент України Петро Порошенко і голова Національної ради Австрії Вольфганг Соботка відзначили важливість санкцій проти РФ, а також обговорили ситуацію на Донбасі.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.
«Петро Порошенко поінформував про ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії. Він також подякував за допомогу в подоланні гуманітарних наслідків цієї агресії. Співрозмовники погодилися з важливістю санкцій проти РФ», - йдеться в повідомленні.
Крім того, Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, а також висловив надію на швидке формування групи дружби з Україною в Національній раді Австрії.
Глава української держави запросив Соботку відвідати Україну.
Нагадаємо, у четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко здійснив робочий візит до Австрії.
Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.
До слова, на розгляд депутатів Кнесету Ізраїлю внесли законопроект, який оголошує 6 грудня офіційним днем пам'яті жертв Голодомору і визнає голод в Україні актом геноциду.