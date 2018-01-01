Кнесет Ізраїлю може визнати Голодомор в Україні актом геноциду
- Сьогодні, 00:12
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У пояснювальній записці до закону йдеться, що Голодомор був спланований радянською владою, щоб нанести удар по українській нації та ідентичності
На розгляд депутатів Кнесету Ізраїлю внесли законопроект, який оголошує 6 грудня офіційним днем пам'яті жертв Голодомору і визнає голод в Україні актом геноциду.
Документ 7 лютого вніс депутат від вхідної до складу урядової коаліції партії Кулану Акрам Хасон, повідомляє News.ru.co.il.
У пояснювальній записці до закону йдеться, що Голодомор був спланований «радянською владою, щоб нанести удар по українській нації і українській національній ідентичності».
В оточенні депутата повідомили, що ідея законопроекту виникла у нього після візиту в Україну в грудні 2017 року.
«Депутат Хасон відвідав музей Голодомору і залишився під глибоким враженням, і це спонукало його ініціювати цей закон», – розповіли його наближені.
Тим часом намір політика вже встигли розкритикувати російські дипломати. Коментар посольства РФ у Ізраїлі на запит ізраїльських журналістів містить осуд ініціативи.
Нагадаємо, канадська провінція Британська Колумбія має намір визнати Голодомор актом геноциду українського народу.
Раніше у парламенті Швеції вперше вшанували жертв Голодомору в Україні.
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