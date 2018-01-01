Президент Австрії у березні відвідає Україну
- Вчора, 21:27
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Президент Австрії Александер Ван дер Беллен та президент України Петро Порошенко
За словами Порошенка, «родовідне древо австрійського президента своїм корінням проростає в Україну»
Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Петра Порошенка під час робочого візиту 8 лютого і в березні відвідає Україну.
Про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з австрійським колегою у Відні, пише «Уніан».
«Я щасливий проінформувати, що федеральний президент прийняв моє люб'язне запрошення в середині березня відвідати Київ, і ми чекаємо з нетерпінням візиту», - сказав він.
За словами Порошенка, «родовідне древо австрійського президента своїм корінням проростає в Україну».
«У нинішній Полтавській області ріс ваш, пане президенте, прадід Максиміліан Георг Раймонд, і я впевнений у тому, що під час візиту ми надамо більш детальну інформацію», - сказав Порошенко.
Як відомо, у четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко на запрошення президента Австрії Александера Ван дер Беллена здійснив робочий візит до Австрії.