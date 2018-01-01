  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Президент Австрії у березні відвідає Україну

    За словами Порошенка, «родовідне древо австрійського президента своїм корінням проростає в Україну»
    Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Петра Порошенка під час робочого візиту 8 лютого і в березні відвідає Україну.  Про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з австрійським колегою у Відні, пише «Уніан». «Я щасливий проінформувати, що
    • Вчора, 21:27
    • Розсилка
    <p>Президент Австрії Александер Ван дер Беллен та президент України Петро Порошенко</p>

    Президент Австрії Александер Ван дер Беллен та президент України Петро Порошенко

    За словами Порошенка, «родовідне древо австрійського президента своїм корінням проростає в Україну»

    Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Петра Порошенка під час робочого візиту 8 лютого і в березні відвідає Україну.

     Про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з австрійським колегою у Відні, пише «Уніан».

    «Я щасливий проінформувати, що федеральний президент прийняв моє люб'язне запрошення в середині березня відвідати Київ, і ми чекаємо з нетерпінням візиту», - сказав він.

    За словами Порошенка, «родовідне древо австрійського президента своїм корінням проростає в Україну».

     «У нинішній Полтавській області ріс ваш, пане президенте, прадід Максиміліан Георг Раймонд, і я впевнений у тому, що під час візиту ми надамо більш детальну інформацію», - сказав Порошенко.

    Як відомо, у четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко на запрошення президента Австрії Александера Ван дер Беллена здійснив робочий візит до Австрії.

    Читайте також
    Австрія Петро Порошенко політика Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ