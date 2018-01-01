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    Президент розповів про збільшення торгівлі з Австрією

    Порошенко поїхав з робочим візитом до Австрії
    Президент України Петро Порошенко заявив, що в 2017 році обсяг торгівлі між Україною і Австрією збільшився на 17%. Про це він розповів під час брифінгу в Австрії. «Я хочу наголосити, що за останній рік торгівля між нашими країнами виросла на 17%. І хочу наголосити, що є деякі символічні речі. Найбільший виробник лиж у Європі компанія Fisher
    • Сьогодні, 16:27
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    <span>Александер ван дер Беллен та Петро Порошенко</span>
    Александер ван дер Беллен та Петро Порошенко

    Порошенко поїхав з робочим візитом до Австрії

    Президент України Петро Порошенко заявив, що в 2017 році обсяг торгівлі між Україною і Австрією збільшився на 17%. Про це він розповів під час брифінгу в Австрії.

    «Я хочу наголосити, що за останній рік торгівля між нашими країнами виросла на 17%. І хочу наголосити, що є деякі символічні речі. Найбільший виробник лиж у Європі компанія Fisher виробляє їх в українському Мукачево. Один з найбільших виробників автомобільного прокату Voestalpine виробляє їх з української сировини», - заявив він.

    За словами Порошенка, наразі Австрія займає 6-е місце за обсягами інвестицій серед усіх країн.

    Також український президент розповів, що він домовився про організацію бізнес-форум для того, щоб австрійські інвестори могли на власні очі переконатися, наскільки привабливі зараз інвестиції в Україну.

    Австрія Петро Порошенко інвестиції торгівля президент
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