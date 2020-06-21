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    Політика

    Порошенку продовжують надходити співчуття зі смертю батька

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    Прощання з Олексієм Порошенком було організовано в Клубі Кабінету міністрів - Порошенку продовжують надходити співчуття зі смертю батька
    Прощання з Олексієм Порошенком було організовано в Клубі Кабінету міністрів

    У Києві на Звіринецькому кладовищі поховали батька Петра Порошенка

    19 червня на території родової усипальниці на Звіринецькому кладовищі м. Києва поховали батька п’ятого президента України Петра Порошенка Олексія Івановича.

    Ідея його створення належить саме батьку Петра Олексійовича.

    Прощання було організовано в Клубі Кабінету міністрів.

    Напередодні у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі відслужили панахиду за православною традицією.

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    Попрощатися з Олексієм Івановичем прийшли ексміністр Євген Нищук, Геннадій Зубко, екс-прем'єр Володимир Гройсман, депутати «Європейської солідарності» Андрій Парубій, Софія Федина, Ніна Южаніна, Артур Герасимов, Яна Зінкевич, рідні і близькі, друзі покійного, соратники Петра Порошенка.

    Як уже повідомлялося, похорон Олексія Порошенка перенесли на 19 червня через суд над Петром Порошенко. За інформацією ЗМІ, батько Петра Порошенка помер внаслідок інсульту, який трапився 15 червня після повідомлення про те, що його сина викликають до суду для обрання запобіжного заходу, а прокуратура наполягає на арешті п'ятого президента.

    Повідомляється, що свої співчуття родині Петра Порошенка висловили Вселенський Патріарх Варфоломій, Меджліс кримсько-татарського народу.

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    Як повідомило BBC News Україна, співчуття п'ятому президенту України Петру Порошенку також передали канцлер Німеччини Ангела Меркель, лідер Туреччини Реджеп Ердоган, прем'єр Хорватії Андрій Пленкович, Дональд Туск від Європейської народної партії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

    Співчуття експрезиденту висловив Національний член Всесвітньої Федерації Похоронних Виконавців FIAT-IFTA та президент Міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи Алла Ландар.

    Володимир Гройсман Дональд Туск Олексій Порошенко Вселенський патріарх Варфоломій поховання
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