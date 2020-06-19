Вселенський патріарх висловив співчуття Петру Порошенку документ



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Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій, Стамбул, 2016 рік Фото: Уніан

Патріарх Варфоломій прочитав молитву за упокій душі Олексія Івановича

Вселенський патріарх Варфоломій надіслав листа співчуття п’ятому президенту України Петру Порошенку у зв’язку зі смертю батька. Лист публікує сайт Cerkvarium.

«Ваша Високоповажносте,

Зі смутком та журбою ми дізнались про те, що нещодавно упокоївся в Господі Ваш улюблений батько, Олексій, і з приводу цього ми хотіли б висловити наші щирі та сердечні співчуття Вам та Вашій сім’ї. Тому, ми молимось «Господу всілякого духу та плоті, Який поправ смерть», щоб Він «дав спочинок в місці світла, на зеленому пасовищі, в місці оновлення, яке покинули біль і смуток і плач». Нехай наш Господь дарує йому вічний спокій, і нехай Ви пам’ятатимете та відзначатимете багато років ті цінні моменти, які Ви розділяли з ним протягом його земного життя. Вічна йому пам’ять! Вселенський патріархат, 18 червня 2020 року Палкий молитвеник за Вашу Вископоважність перед Господом, Варфоломій, Архієпископ Константинополя - Нового Риму та Вселенський патріарх».

Як повідомило BBC News Україна, співчуття п'ятому президенту України Петру Порошенку також передали канцлер Німеччини Ангела Меркель, лідер Туреччини Реджеп Ердоган, прем'єр Хорватії Андрій Пленкович, Дональд Туск від Європейської народної партії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Від нинішньої влади співчуття поки що не надходили.

Нагадаємо, 19 червня у Києві відбулась церемонія прощання з батьком п'ятого президента України Петра Порошенка - Олексієм Івановичем.

Батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер унаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що його сина викликають у суд для обрання запобіжного заходу, а прокуратура вимагає арешту п'ятого президента.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у четвер під Печерським райсудом заявив, що щодо нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

Православна церква України заявила, що розслідування проти Петра Порошенка через Томос, не може бути оцінене Київською Митрополією Православної Церкви України ніяк інакше, як приклад використання супротивниками незалежності УПЦ юридичної системи, правоохоронних та судових органів України з метою перешкоджання розбудові та розвитку Православної Церкви України, процесу її міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігійних громад.